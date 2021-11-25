Мать подростка Марина недавно приехала из-за границы. Известно, что 24 ноября она дала показания правоохранителю. Об этом рассказал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

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Детали отправят в суд

Что именно женщина рассказала следователю, прокурор не рассказал. Он сказал, что следствие продолжается, после чего дело направят в суд.

По словам начальника областного управления полиции Станислава Перлина, дело будет передано на рассмотрение суда в ближайшее время. Он говорит, что пока идет следствие. Частично судебные экспертизы уже получили. Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами. Прокурор Фильчаков рассказал, что данные передадут в суд примерно через 1 – 2 месяца.

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