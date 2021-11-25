Мать подростка Марина недавно приехала из-за границы. Известно, что 24 ноября она дала показания правоохранителю. Об этом рассказал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.
Обратите внимание ДТП с мажором на Infiniti: мать подростка говорит, что не давала ему управлять своим авто
Детали отправят в суд
Что именно женщина рассказала следователю, прокурор не рассказал. Он сказал, что следствие продолжается, после чего дело направят в суд.
По словам начальника областного управления полиции Станислава Перлина, дело будет передано на рассмотрение суда в ближайшее время. Он говорит, что пока идет следствие. Частично судебные экспертизы уже получили. Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами. Прокурор Фильчаков рассказал, что данные передадут в суд примерно через 1 – 2 месяца.
ДТП с Infiniti в Харькове
- Авария произошла вечером 26 октября. От столкновения с Infiniti авто Chevrolet вылетело на обочину и врезалось в столб.
- В Infiniti ехал 16-летний Николай. Следствие утверждает, что именно он управлял машиной. Кроме него, в машине ехали еще двое 19-летних парней и несовершеннолетняя девушка.
- В результате аварии погиб водитель Chevrolet, а пассажиры Infiniti сильно пострадали.
- Известно, что у Николая был условный срок за стрельбу в 2019 году. В своем инстаграме он любил кичиться скоростной ездой за рулем, пачками денег и автоматами в багажнике.
- Полиция открыла дело по факту нарушения правил дорожного движения, что повлекло за собой ДТП.