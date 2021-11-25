Мати підлітка Марина нещодавно приїхала з-за кордону. Відомо, що 24 листопада вона дала свідчення правоохоронцю. Про це розповів прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

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Деталі відправлять до суду

Що саме жінка розповіла слідчому, прокурор не розповів. Він сказав, що досудове слідство триває, після чого справу направлять до суду.

За словами начальника обласного управління поліції Станіслава Перліна, справу передадуть на розгляд суду найближчим часом. Він каже, що поки триває слідство. Частково судові експертизи вже отримали. Слідство має усі необхідні докази. Прокурор Фільчаков розповів, що дані передадуть до суду приблизно за 1–2 місяці.

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