Внаслідок цього загинули троє людей – водій таксі, жінка та її маленька онука. Наступного дня стало відомо, що сказав на допиті водій, який спровокував цю трагедію.

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Не зміг говорити конкретно

Про деталі спілкування із затриманим розповіли на брифінгу обласної прокуратури. Там зазначили, що головний фігурант справи працює водієм та возить Україною вантажі. Раніше його жодного разу не притягували до кримінальної відповідальності.

На допиті чоловік сказав, що не розуміє, як трапилася ця аварія. При цьому він не надав слідчим жодної конкретики.

Тобто він побачив автомобіль, відбулося зіткнення та перевертання авто. Не пояснює, чому проігнорував світлофор. Водій госпіталізації не потребує, тому здатен брати участь у слідчих діях,

– розповіли в прокуратурі.

Окрім цього, розповіли, який стан потерпілих, які вижили в цій автотрощі. Двоє пасажирів Chevrolet і водій іншої вантажівки наразі перебувають у лікарні. Проте немає жодної загрози їхньому життю.

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