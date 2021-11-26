За словами жінки, фура пронеслася буквально в метрі від них. Далі вантажівка зачепила Lanos, перекинулася та впала на таксі. Крім того, задня кришка однієї з машин відлетіла в кабіну іншої вантажівки.

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Один із пасажирів устиг крикнути водієві "Стій!"

Жінка каже, що досі не може відійти – її вже тривалий час трусить. Водночас вона запевнила, що з нею все гаразд.

Мені – дуже страшно. Я розумію, якби не той чоловік, який закричав "Стій" – вантажівка знесла би автобус разом із усіма людьми, які там були,

– зауважила вона.

Пасажирка підкреслила: прикро та образливо, що постраждали невинні люди, а водій цієї фури залишився живим.

"Він просто вийшов, наче й не було нічого. На ньому немає жодної подряпини. Зрозуміло, що його трусило. Думаю, тепер із таким жити йому буде дуже важко", – зазначила свідок ДТП.

Зверніть увагу! Прокуратура Харківської області опублікувала відео моменту ДТП. На кадрах чітко видно, як до перехрестя рухається жовтий автобус. В цей момент іншою дорогою мчить вантажівка. І за кілька метрів до перехрестя автобус гальмує.

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