По словам женщины, фура пронеслась буквально в метре от них. Далее грузовик задел Lanos, опрокинулся и упал на такси. Кроме того, задняя крышка одной из машин улетела в кабину другого грузовика.

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Один из пассажиров успел крикнуть водителю "Стой!"

Женщина говорит, что до сих пор не может отойти – ее уже долго трясет. В то же время она заверила, что с ней все хорошо.

Мне очень страшно. Я понимаю, если бы не тот человек, который закричал "Стой" – грузовик снес бы автобус вместе со всеми людьми, которые там были,

– заметила она.

Пассажирка подчеркнула: досадно и обидно, что пострадали невинные люди, а водитель этой фуры остался жив.

"Он просто вышел, как ни в чем не бывало. На нем нет ни одной царапины. Понятно, что его трясло. Думаю, теперь с таким жить ему будет очень тяжело", – отметила свидетельница ДТП.

Обратите внимание! Прокуратура Харьковской области опубликовала видео момента ДТП. На кадрах четко видно, как к перекрестку движется желтый автобус. В этот момент другой дорогой мчится грузовик. И за несколько метров до перекрестка автобус тормозит.

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