По словам женщины, фура пронеслась буквально в метре от них. Далее грузовик задел Lanos, опрокинулся и упал на такси. Кроме того, задняя крышка одной из машин улетела в кабину другого грузовика.
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Один из пассажиров успел крикнуть водителю "Стой!"
Женщина говорит, что до сих пор не может отойти – ее уже долго трясет. В то же время она заверила, что с ней все хорошо.
Мне очень страшно. Я понимаю, если бы не тот человек, который закричал "Стой" – грузовик снес бы автобус вместе со всеми людьми, которые там были,
– заметила она.
Пассажирка подчеркнула: досадно и обидно, что пострадали невинные люди, а водитель этой фуры остался жив.
"Он просто вышел, как ни в чем не бывало. На нем нет ни одной царапины. Понятно, что его трясло. Думаю, теперь с таким жить ему будет очень тяжело", – отметила свидетельница ДТП.
Смотрите видео момента жуткого ДТП на кольцевой дороге Харькова
Масштабное смертельное ДТП на кольцевой в Харькове: главное
- Инцидент произошел около 19:00 25 ноября в районе перекрестка кольцевой дороги и Салтовского шоссе.
- Судя по камерам видеонаблюдения, грузовик MAN пересекал перекресток на красный сигнал светофора.
- После фура столкнулась с легковушкой Chevrolet Nubira, которая ехала на зеленое.
- В итоге MAN опрокинулся на левую сторону и упал на авто такси Renault Logan. В этот момент внутри легковушки находились 3 человека, в том числе 3-летний ребенок. К сожалению, все погибли на месте.
- Водитель грузовика получил телесные повреждения, но его жизни ничего не угрожает. Также пострадали еще 4 человека.
- В частности, пострадавшим является водитель легковушки Suzuki. Его авто врезалось в опрокинутые отходы подсолнечника, которые везла фура.
- Водитель MAN уже задержан. Вскоре ему должны сообщить о подозрении. Мужчине грозит заключение на срок от 5 до 10 лет. Также его могут лишить прав сроком до 3 лет.