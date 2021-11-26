Водій вантажівки намагався проскочити на "червоне" світло. Експертиза встановила, що на момент аварії він був п'яним та під наркотиками.
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У службі таксі розповіли про загиблого колегу
У Харкові в моторошній ДТП 25 листопада трагічно загинули 49-річні водій таксі, його пасажирка та її 3-річна онука. Авто, в якому вони їхали, розчавила вантажівка, яка перекинулась на бік після зіткнення з легковиком.
Засновник служби таксі "30 – 40" Руслан Сайфулін розповів, що загиблий пропрацював у службі 2 роки. Протягом цього часу на нього не надходило жодних скарг.
Водій мав гарну репутацію. У ДТП раніше ніколи участі не брав. Дитина перебувала в дитячому кріслі. Це замовлення здійснювалося в межах Харкова,
– розповів Сайфулін.
За його словами, адміністратор вже зв'язався із сім'ями загиблих. Зараз їм надають усю необхідну допомогу в похованні рідних.
"Ми сплатимо всі витрати, пов'язані з похованням. У майбутньому наші юристи допоможуть їм отримати необхідну страхову допомогу", – підсумував засновник служби таксі.
Дивіться фото з місця аварії / Фото Нацполіції
Коротко про моторошну ДТП у Харкові:
- Правоохоронцям о 18:35 25 листопада надійшло повідомлення про жахливу ДТП, яка трапилася на окружній дорозі Харкова. Там зіштовхнулися вантажівка та легковик.
- Після цього фура перекинулася та розчавила Renault Logan, який стояв поруч.
- Внаслідок аварії загинули троє людей – 49-річні водій та пасажирка Renault, а також її 3-річна онука.
- Жертв могло бути набагато більше, адже вантажівка мало не влетіла в пасажирський автобус.
- Також постраждали 5 людей. Зокрема, водій MAN, водій Chevrolet та його пасажирка. Усі вони потрапили до лікарні.
- Загалом в ДТП взяли участь 5 автівок. У мережі з'явилося відео з місця моторошної аварії.
- Водія вантажівки вже затримали. За попередньою інформацією, він намагався проїхати на "червоний" сигнал світлофора.
- Згодом перевірка встановила, що винуватець ДТП був за кермом п'яним. Окрім цього, в його крові виявили наркотики.
- Чоловікові загрожує від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.