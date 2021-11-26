Водій вантажівки намагався проскочити на "червоне" світло. Експертиза встановила, що на момент аварії він був п'яним та під наркотиками.

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У службі таксі розповіли про загиблого колегу

У Харкові в моторошній ДТП 25 листопада трагічно загинули 49-річні водій таксі, його пасажирка та її 3-річна онука. Авто, в якому вони їхали, розчавила вантажівка, яка перекинулась на бік після зіткнення з легковиком.

Засновник служби таксі "30 – 40" Руслан Сайфулін розповів, що загиблий пропрацював у службі 2 роки. Протягом цього часу на нього не надходило жодних скарг.

Водій мав гарну репутацію. У ДТП раніше ніколи участі не брав. Дитина перебувала в дитячому кріслі. Це замовлення здійснювалося в межах Харкова,

– розповів Сайфулін.

За його словами, адміністратор вже зв'язався із сім'ями загиблих. Зараз їм надають усю необхідну допомогу в похованні рідних.

"Ми сплатимо всі витрати, пов'язані з похованням. У майбутньому наші юристи допоможуть їм отримати необхідну страхову допомогу", – підсумував засновник служби таксі.

Дивіться фото з місця аварії / Фото Нацполіції

Коротко про моторошну ДТП у Харкові: