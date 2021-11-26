У поліції повідомили, що водія затримали. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру.

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Водію фури загрожує до 10 років у в'язниці

Якщо у суді чоловіка визнають винним, то йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

У ДТП потрапили одразу кілька машин

У поліції розповіли, що саме відбулось у трагічний вечір на Салтівському шосе у Харкові. MAN з напівпричепом їхав по кільцевій дорозі зі сторони села Затишшя, вантажівка перетинала перехрестя на червоне світло.

Фура зіткнулась з Chevrolet Nubira, легковий прямував у сторону Харкова на зелений сигнал світлофора. Після цього MAN перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу і упав на таксі Renault Logan.

Це важливо! У салоні таксі перебували водій, 49-річна пасажирка та 3-річна дитина. Усі вони загинули.

Також напівпричеп зачепив Suzuki СХ-4 та MAN, який стояв на забороняючий сигнал світлофора.

Кілька людей потрапили до лікарні

У слідчому управлінні ГУНП в Харківській області повідомили, що водіїв Chevrolet і Suzuki госпіталізували. 51-річний пасажир Chevrolet отримав медичну допомогу на місці аварії. Доправили до лікарні і водія фури, що спричинила смертельну автотрощу. Зараз він перебуває у лікарні.

Тим часом телеграм-канал "ТРУХА" повідомляє, що до лікарні звертались 4 осіб. Двох з них відправили вже додому на амбулаторне лікування, а от один з потерпілих перебуває у відділенні нейрохірургії.

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Дивіться фото з місця жахливої аварії / Фото Нацполіції:

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