Це констатувала генпрокурорка Ірина Венедіктова на виїзному засіданні парламентського Комітету з правоохоронної діяльності. Воно відбулося в Харкові 22 листопада.

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Назвали кількість і причини ДТП

За словами Венедіктової, за 10 місяців 2021 року на українських дорогах сталося 1844 аварії, які призвели до летальних випадків. Найвища кількість таких аварій, як і раніше, на Дніпропетровщині, а 2 місце посідає Львівщина.

А ось на 4 рядку списку, після Харківської області йде Київщина. Окрім цього, генпрокурорка розповіла, які здебільшого фіксують причини трагедій:

перевищення швидкості;

порушення правил маневрування;

виїзд на смугу зустрічного руху;

перехід дороги у невстановленому місці.

Слід зазначити, це засідання вирішили провести у Харкові після низки резонансних аварій, що сталися в місті протягом місяця.

ДТП з 16-річним мажором на Infiniti

Одна з гучних харківських аварій сталася 26 жовтня на проспекті Гагаріна. Тоді автомобіль із 16-річним мажором за кермом пролетів перехрестя на червоне світло.Після цього він врізався в легковик Chevrolet, водій якого одразу загинув. А ось пасажири підлітка потрапили до лікарні з різними ушкодженнями.

Юнак поводився зухвало та казав, що його "відмажуть", проте швидко потрапив до СІЗО. Згодом його почали вигороджувати в суді й казати, що за кермом була інша людина. Проте результати експертиз спростували ці заяви. Згодом і сам хлопець визнав свою провину під час допиту. Окрім цього, відкрили кримінальне провадження за 2 статтями щодо його батьків.

Водій "під метадоном" жорстко переїхав дітей

Через кілька тижнів після цього, сталася інша резонансна аварія на перехресті проспекту Науки з вулицею Тобольською. Там елітний Toyota Land Cruiser збив двох 13-річних дітей на пішохідному переході. Дівчинка від сильного удару відлетіла, а хлопчика водій протягнув під бампером ще приблизно 10 метрів. За кермом був 34-річний Дмитро Лисенко, який сказав, що просто "задивився в телефон". Проте експертиза показала, що в його крові були наркотики – метадон. Спершу чоловіка посадили до слідчого ізолятора з можливою заставою 320 тисяч гривень. А вже 18 листопада цю суму збільшили до 3 мільйонів.

Найвища кількість таких аварій, як і раніше, на Дніпропетровщині, а 2 місце посідає Львівщина.