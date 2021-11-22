Это констатировала генпрокурор Ирина Венедиктова на выездном заседании парламентского Комитета по правоохранительной деятельности, которое прошло в Харькове 22 ноября.

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Назвали количество и причины ДТП

По словам Венедиктовой, за 10 месяцев 2021 года на украинских дорогах произошло 1 844 аварии, которые привели к летальным случаям. Наивысшее количество таких аварий по-прежнему на Днепропетровщине, а 2-е место занимает Львовщина.

А вот на 4 строчке списка, после Харьковской области идет Киевщина. Кроме этого, генпрокурор рассказала, какие в основном фиксируют причины трагедий:

превышение скорости;

нарушение правил маневрирования;

выезд на полосу встречного движения;

переход дороги в неустановленном месте.

Следует отметить, что это заседание решили провести в Харькове после ряда резонансных аварий, которые произошли в городе в течение месяца.

ДТП с 16-летним мажором на Infiniti

Одна из громких харьковских аварий произошла 26 октября на проспекте Гагарина. Тогда автомобиль с 16-летним мажором за рулем пролетел перекресток на красный свет. После этого он врезался в легковик Chevrolet, водитель которого сразу погиб. А вот пассажиры подростка попали в больницу с разными повреждениями.

Парень вел себя вызывающе и говорил, что его "отмажут", однако быстро попал в СИЗО. Впоследствии его начали выгораживать в суде и говорить, что за рулем был другой человек. Однако результаты экспертиз опровергли эти заявления. Позже и сам парень признал свою вину во время допроса. Кроме этого, открыли уголовное дело по 2 статьям в отношении его родителей.

Водитель "под метадоном" жестко переехал детей

Через несколько недель после этого произошла другая резонансная авария на перекрестке проспекта Науки с Тобольской улицей. Там элитный Toyota Land Cruiser сбил двух 13-летних детей на пешеходном переходе. Девочка от сильного удара отлетела, а мальчика водитель протащил под бампером еще примерно 10 метров. За рулем был 34-летний Дмитрий Лысенко, который сказал, что просто "засмотрелся в телефон". Однако экспертиза показала, что в его крови были наркотики – метадон. Сначала мужчину посадили в следственный изолятор с возможным залогом 320 тысяч гривен. А уже 18 ноября эта сумма была увеличена до 3 миллионов.

Наибольшее количество таких аварий по-прежнему на Днепропетровщине, а 2-е место занимает Львовщина.