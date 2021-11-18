Сторона обвинения просила увеличить сумму возможного залога до 10 миллионов. Это судебное заседание состоялось 18 ноября.

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Назвали все имеющиеся риски

Когда водителю впервые избирали меру пресечения, то установили возможный залог в 320 тысяч гривен. Однако прокурор с этим категорически не согласился и перечислил несколько рисков:

тяжесть уголовного правонарушения;

потенциальный размер причиненного вреда;

совершение преступления в состоянии наркотического опьянения, что вызвало общественный резонанс;

наличие в окружении подозреваемого лиц, владеющих значительными суммами денег.

Защита мужчины это отрицала. Его адвокат заявила что нет причин увеличивать залог. Мол, такие деньги могут быть непомерными для подозреваемого.

Поэтому судья постановил увеличить размер залога только до 3 миллионов 178 тысяч гривен. Если злоумышленник их не оплатит, то будет находиться в СИЗО в течение всего срока расследования.

Не хотят, чтобы сбежал

О том, что прокуратура готовит это ходатайство, сообщили за 3 дня до этого. Тогда как раз там заявили о необходимости именно непомерной суммы.

Правоохранители акцентировали на тяжести совершенного правонарушения. Кроме этого, вспомнили об уголовном преступлении подозреваемого. Этим в прокуратуре объяснили то, что мужчина может выйти и скрываться.

Кратко об этой ужасной аварии