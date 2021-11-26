Пресслужба юридичної компанії "Міллер" зауважила, що пріоритетом наразі є отримати висновки технічних та судово-медичних експертиз. Їхнє проведення наразі триває.

Зауважте Смертельна ДТП вантажівок і таксі під Харковом: що сказав на допиті затриманий водій

Психіатрична експертиза встановлює чи страждає особа на захворювання психіки та чи міг хворобливий стан вплинути на її поведінку у момент вчинення правопорушення,

– мовиться у повідомленні.

Смертельна ДТП з Infiniti

Трагедія сталася у Харкові 26 жовтня. За даними слідства, 16-річний Микола, перебуваючи за кермом Infiniti, влетів у Chevrolet. За лічені миті до ДТП хлопець ще й проігнорував червоне світло.

У салоні Infiniti також перебували двоє 19-річні хлопців та неповнолітня дівчина. Жертвою ДТП став водій Chevrolet. Пасажири Infiniti травмувалися.

Мама Миколи переконана: їздити сина вчили його друзі-авторитети. Жінка шокована, що Микола сів за кермо.

Я маю 20-річний стаж водіння, не маю жодного ДТП, діти бачили приклад законного водіння, я ніколи не порушувала. Я лише такі приклади давала дітям,

– розповіла жінка.

Вона хоче зустрітися з донькою загиблого водія та вибачитися. Наразі мама Миколи вже зверталась офіційно до родини загиблого. Водночас відповіді не отримала.

Допис "Міллер, юридична компанія":

ДТП у Харкові: нові факти

На цьому тижні відбулось кілька важливих подій для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

1. Допит матері підозрюваного Миколи Харківського.

Зміст допиту наразі розкривати не можна з огляду на інтереси слідства та необхідність подальшої перевірки повідомлених обставин у провадженні.

Показання батьків підозрюваного мають важливе значення для встановлення обставин транспортної пригоди, встановлення фактів можливого вчинення інших правопорушень як самим Миколою так і особами, що можуть понести відповідальність поряд з ним.

2. Призначено психіатричну експертизу.

Важлива обставина для підтвердження факту осудності особи. Дана експертиза призначається для визначення того чи могла особа у момент вчинення кримінального правопорушення усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Експертиза встановлює чи страждає особа на захворювання психіки та чи міг хворобливий стан вплинути на її поведінку у момент вчинення правопорушення.

3. Нами, як представниками потерпілої, порушено питання необхідності притягнення підозрюваного до адміністративної відповідальності.