Серед них було й психіатричне дослідження, яке призначили 26 листопада. А вже 7 грудня повідомили про завершення цього обстеження.
До теми Неповнолітньому мажору, який на Infiniti вчинив ДТП, призначили психіатричну експертизу
Усе тверезо оцінював
Про це розповів адвокат сторони потерпілих Ігор Черняк. За його словами, експерти встановили, що парубок цілком "притомний".
Психіатрична експертиза показала, що підозрюваний усвідомлював свої дії та міг ними керувати під час ДТП. Говорячи простіше – визнала його осудним,
– написав адвокат.
Він додав, що це не надто втішна новина для хлопця. Адже тепер суд не матиме жодних перешкод для притягнення його до кримінальної відповідальності.
Головне про цю аварію
- 26 жовтня автомобіль підлітка пролетів перехрестя на червоне світло та врізався в Chevrolet.
- Водій іншого авто загинув на місці події, а пасажири мажора потрапили до лікарні з різними ушкодженнями.
- На місці аварії хлопець поводився вкрай зухвало й казав, що уникне покарання. Але все ж потрапив у СІЗО без права внесення застави.
- Його батько заявив, що син ні в чому не винен, але згодом теж став фігурантом провадження.
- 19 листопада стало відомо, що юний мажор визнав свою провину.
- Також його перебування за кермом підтвердили результати експертизи.
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