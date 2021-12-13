Поки що вирішують питання про оголошення юнакові підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.

Раніше "Знімали відео та викладали у соцмережі": у поліції розповіли деталі ДТП у Луцьку

В аварії постраждали 6 людей

Внаслідок ДТП травми отримали 6 людей. Четверо жінок отримали забої та переломи, після отримання медичної допомоги вони вирушили додому.

Найважчий стан – у 39-річної лучанки, вона зараз перебуває у реанімації. Її 5-річний син – в обласній лікарні.

Що відомо про водія та його пасажирів

У поліції зазначили, що водій та його пасажири – місцеві жителі, навчаються на 1 курсі Луцького вищого професійного училища, є місцевими жителями. Родини, як самого горе-керманича, так і його друзів – на обліках служби у справах дітей не перебувають.

Зверніть увагу! Поки що правоохоронці встановлюють, як саме юнак опинився за кермом.

До теми Переломи кісток черепа та гомілок: в якому стані постраждалі у ДТП в Луцьку

Головне про резонансну ДТП у Луцьку: