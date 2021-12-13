Поки що вирішують питання про оголошення юнакові підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.
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В аварії постраждали 6 людей
Внаслідок ДТП травми отримали 6 людей. Четверо жінок отримали забої та переломи, після отримання медичної допомоги вони вирушили додому.
Найважчий стан – у 39-річної лучанки, вона зараз перебуває у реанімації. Її 5-річний син – в обласній лікарні.
Що відомо про водія та його пасажирів
У поліції зазначили, що водій та його пасажири – місцеві жителі, навчаються на 1 курсі Луцького вищого професійного училища, є місцевими жителями. Родини, як самого горе-керманича, так і його друзів – на обліках служби у справах дітей не перебувають.
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Головне про резонансну ДТП у Луцьку:
- Аварія сталась 12 грудня близько 14:30 на проспекті Соборності.
- Renault Megane, що втікав від поліції, проїхав на червоне світло та збив людей на пішохідному переході.
- Після цього автомобіль врізався в дерево та дорожній знак.
- Водій та пасажири намагались втекти з місця аварії та їх затримали.