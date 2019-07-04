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      Чоловік облив бензином і підпалив свою наречену у Запоріжжі: усі подробиці (18+)

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      Підпал 22-річної жінки у Запоріжжі: хто це зробив і яка причина
      Підпал 22-річної жінки у Запоріжжі: хто це зробив і яка причина / Соцмережі

      У Запоріжжі під час раптової сварки 28-річний чоловік (1990 рік народження) облив свою 22-річну співмешканку бензином і підпалив її. У підсумку жінка зазнала 90% опіків тулуба, кінцівок і голови, відтак її було госпіталізовано.

      За інформацією прес-служби Нацполіції області, інцидент трапився близько 21:00 2 липня на вулиці Лахтинській, 17. Сайт міста Запоріжжя, зі свого боку, пише, попередньо було встановлено, що між молодими людьми через ревнощі виникла сварка у дворі під вікнами будинку, де вони жили.

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      У результаті чоловік облив свою дівчину бензином і підпалив. Одяг жінки загорівся видко, і та покликала на допомогу. На місце інциденту збіглися сусіди, які власне й викликали "швидку". За інформацією ЗМІ, деякі перехожі усе знімали на відео та особливо не перешкоджали палію.

      Жінка у підсумку, як констатували медики, зазнала 90% опіків тіла, натомість зловмисник отримав лише незначні травми та від госпіталізації відмовився.

      Поліцейські вже затримали чоловіка. Раніше судимостей він не мав. Крім того, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на злочин і умисне вбивство. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

      Потерпілу звуть Анастасія Ковальова. На щастя, вона вижила та наразі перебуває у лікарні, щоправда за її життя боряться лікарі. Мати дівчини каже, що медики дали добу на виживання. Зараз їй потрібно багато крові для переливання та відповідні медикаменти. Рідні та близькі просять у всіх небайдужих допомоги – зокрема, у 5-й міській лікарні Запоріжжя, що на вулиці Перемоги, 80, можна здати кров.

      Стан – украй важкий. Вона продовжує перебувати в опіковому шоці. Величезний відсоток опіку. Опіки всі – глибокі. Уражено практично все тіло полум'ям, 
      – розповів завідувач опікового відділення міської лікарні Андрій Сех у коментарі ТСН.

      Щодо зловмисника, то його ім’я – Віталій Чайковський і він є уродженцем Донеччини, пише "Обозреватель". За словами знайомих пари, вони зустрічалися близько року. Кажуть, що 28-річний Віталій ніде не працював і часто ревнував Настю. На суді ж чоловік плакав і просив вибачення, однак провину свою відкидав. Як він пояснив, посварився з коханою, випив і вирішив її провчити.

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      "Не хотів підпалювати нікого. Я хотів налякати, тим самим скріпити взаємини ці. Вона поруч стояла зі мною. Дістав сигарету та припалював. Ми спалахнули удвох. Зняв футболку, допомагав гасити її", – стверджує Чайковський.

      Сама дівчина у соцмережах позиціонувала себе чи не найщасливішою у світі. Вона часто писала, що Віталій – її найрідніша та найбільш кохана людина. Також Настя часто з ним публікувала радісні світлини та переконувала, що той полюбляє тішити її подарунками. За її словами, жоден тиждень не минав без квітів, і він був готовим витратити на неї всі гроші. Водночас там же зізнавалася: закохані доволі часто сварилися, але так підвищували градус емоцій.

      Що писала Анастасія про Віталія у соцмережах 

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      Таке в Україні трапляється не вперше: вбивство Оксани Макар як приклад

      Найбільшого розголосу в Україні набуло вбивство Оксани Макар. У 2012 роц у Миколаєві троє друзів – 24- річний Максим Присяжнюк, 23-річний Євген Краснощок і 22-річний Артем Погосян – у квартирі першого спочатку зґвалтували 18-річну дівчину, а потім, щоб приховати сліди злочину, віднесли її в занедбану будівлю та підпалили. Обгоріле тіло жертви зловмисників знайшов один із місцевих жителів. Попри те, що Оксана зазнала 55% опіків тіла, вона все ж вижила. Згодом їй зробили численні операції задля порятунку. Також дівчина навіть встигла дати свідчення у цій справі. Проте через 3 тижні після інциденту Оксана померла від зупинки серця в опіковому центрі.

      Восени 2012 року Миколаївський суд оголосив вирок злочинцям – Євгена Краснощока засудили до довічого ув’язнення, Присяжнюк отримав 15 років у в’язниці, а Погосян – 14 років. Однак, відповідно до "закону Савченко", Погосяну та Присяжнюку переглянули терміни ув’язнення та скоротили їх на рік. Відтак, Погосян повинен вийти на волю в 2025 році, а Присяжнюк – у 2026-му.

      які ще гучні підпали траплялися останнім часом в україні: 
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Запоріжжя Пожежа
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