Через конфлікт з поліцією та газовою службою в Ужгороді чоловік вчинив самопідпал і загинув

Людей, які вирішують підпалити себе на знак протесту, в Україні стає більше. Самопідпал підприємця на Житомирщині набув медійного розголосу. Однак мало хто знає, що цьому передував ще один підпал 51-річного чоловіка в Ужгороді.

Про це в своєму відеоблозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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Гнап нагадав, що перший випадок стався 6 червня в Ужгороді. Там під будівлю обласної прокуратури прийшов 51-річний Валерій Устименко, який облив себе бензином та підпалив.

Охоплений полум'ям чоловік кинувся у річку, але це не допомогло загасити вогонь швидко. Коли очевидці та поліція дістали чоловіка з ріки та доправили в лікарню, виявилося що у нього 90% тіла вражено опіками. На жаль, лікарям не вдалося його врятувати,

– зазначив Гнап.

За його словами, чоловіка на відчайдушний крок підштовхнув конфлікт з місцевою поліцією, прокуратурою та газовою службою. Раніше місцеві газовики нарахували чоловіку 24 тисячі гривень боргу за спожитий газ. "Устименко борг визнав, але попросив надати йому пільгу при сплаті боргу – як міліцейському пенсіонеру з інвалідністю. В облгазі спочатку погодились. А потім без попередження виключили родину Устименків зі списку пільговиків і приїхали відрізати газ", – переповів журналіст.

Чоловік почав протестувати проти відключення, вимагав рішення суду, якого у газовиків не було. Натомість вони викликали поліцію. І разом з поліцейськими силою скрутили чоловіка. Як стверджує його дружина, завдали при цьому тілесних ушкоджень,

– сказав Гнап.

Він додав, що, зрештою, газ таки відключили.

"За півроку родина погасила заборгованість, але Устименки подали заяву до прокуратури, вимагаючи притягнути до відповідальності поліцейських за перевищення влади та побиття. В прокуратурі їхню заяву проігнорували, натомість відкрили кримінальну справу проти самого Валерія Устименка щодо злісної непокори працівникам поліції. Спроби оскаржити рішення прокурорів для родини виявилися марними", – розповів журналіст.

Відтак, за якийсь час чоловік вирішив піти на самопідпал під стіни прокуратури. Можливо, на думку багатьох цей конфлікт не вартий того, щоб накладати на себе руки. З цим важко не погодитись. Та проблема в тому, що людей, які вирішують підпалити себе на знак протесту, в нас стає більше,

– наголосив журналіст.

Коментар дружини загиблого: дивіться відео

Відео повного відеоблогу Дмитра Ганапа "Право на правду" за 26 червня 2019: