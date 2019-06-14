Підприємець підпалив себе в Бердичеві: моторошне відео 18+

У Бердичеві на Житомирщині місцевий підприємець Володимир Синявський скоїв самопідпал на знак протесту проти того, що міська влада перешкоджає його бізнесу. інцидент стався вранці 14 червня після відкриття сесії міської ради.

Після спроби самоспалення чоловік потрапив до реанімації, повідомляє кореспондент 24 каналу. З опіками до лікарні забрали і місцевого депутата Валерія Шелепу, який намагався загасити полум'я.

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Чому підприємець підпалив себе в Бердичеві?

Підприємець давно відомий у Бердичеві. Раніше він займався ресторанним бізнесом: мав кафе "У пані Новак" та ресторан "Наяда" на території міського пляжу. За останній ресторан підприємець він кілька останніх років судився з орендарем, якому сам же віддав приміщення в суборенду.

У міськвиконкомі знали про цей конфлікт та намагалися його вирішити, повідомляє "РІО Бердичів". Для цього й викликали обох підприємців на засідання виконкому, аби вони помирились, але Синявський тоді не прийшов. Тож у виконкомі попередили обох, що договір оренди буде скасовано вже за півроку.

"Людині (Синявському) не продовжили договір оренди, бо надали об’єкт іншій людині. Підприємець почав будувати на міському пляжі громадський туалет. Але днями приїхали люди і почали там усе валити. Щодо цієї ситуації зараз тривають суди", – розповів у коментарі 24 каналу депутат Бердичівської міської ради Станіслав Лужанський.

Підприємець звернувся до суду, що йому міськвиконком продовжив оренду не на 3 роки, а на 6 місяців, і виграв цей суд, а потім – апеляційний. Зараз справа перебуває в касаційному суді. Людина вже доведена до відчаю, бо в нього сезонний бізнес, він стоїть,

– додав Лужанський.

Зараз у будівлі міськвиконкому правоохоронці проводять слідчі дії, туди прибули представники прокуратури, опитують свідків та описують їхні дії.

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Дивіться відео 24 каналу з Бердичева, де підприємець скоїв самопідпал:

Які підприємець підпалив себе у Бердичеві: покроковий опис подій

На початку сесії Синявський підійшов до мікрофона і почав звинувачувати міського голову у перешкоджанні його підприємницької діяльності на міському пляжі. Мер попросив чоловіка присісти, мовляв, зараз ми ухвалимо порядок денний і дамо вам можливість виступити.

Проте підприємець на слова не зважав, відкрив маленьку пляшечку і вилив вміст собі на голову, руки тощо. Коли чоловік дістав запальничку, депутат міської ради Шелепа одразу кинувся вибити її з рук підприємця, але не встиг. Вогонь миттєво охопив руки, обличчя та передню частину тіла Синявського. А в Шелепи, який підбіг у цей момент, загорілася права рука.

Дивіться ще одне відео 18+, як підприємець підпалив себе в Бердичеві:

Люди в залі почали кричати. Палаючий підприємець кинувся в одну сторону, зірвавши з себе одяг. Його взялися гасити депутати водою з пляшок, а футболку – згодом і вогнегасником.

Депутат з палаючою рукою вибіг із зали. Решта присутніх встигли відстрибнути від полум’я і від стільців, що падали на підлогу і могли когось травмувати.

Очевидці викликали поліцію, швидку допомогу і рятувальників. Першу допомогу надавали Шелепі, а Синявського довелося ще шукати, бо після інциденту він вибіг і сів на лавочку на Центральній площі. Згодом обох відвели до карети швидкої допомоги та відвезли до лікарні.



Фото з місця інциденту в Бердичеві, де підприємець падпалив себе / Фото rio-berdychiv.info



Фото з міськради Бердичева, де підприємець підпалив себе / Фото rio-berdychiv.info

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У якому стані перебувають підприємець та депутат?

Депутат Шелепа отримав 8-10% опіків правої руки і перебуває у травматологічному відділенні лікарні, де йому надають усю необхідну допомогу.

У Синявського – поверхневі опіки обличчя, двох рук, передньої стінки грудної клітини та частково живота. Площа опіків – близько 20% усього тіла. Чоловік перебуває в реанімаційному відділенні, де йому проводять ін’єкції та детоксикацію.