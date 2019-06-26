Чому українці вчиняють самоспалення: про жахливі випадки в Ужгороді та Бердичеві

За останній місяць в двох різних містах України двоє різних чоловіків зчинили самоспалення. в кожного різна доля, різні проблеми, але причина для такого трагічного кроку в обох одна – неможливість домогтися справедливості. Або бодай розуміння з боку чиновників та правоохоронців.

Протест проти дій поліції та прокуратури в Ужгороді

Перший випадок стався 6 червня в Ужгороді. Там під будівлю обласної прокуратури прийшов 51-річний Валерій Устименко, який облив себе бензином та підпалив.

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Охоплений полум'ям чоловік кинувся у річку, але це не допомогло загасити вогонь швидко. Коли очевидці та поліція дістали чоловіка з ріки та доправили в лікарню, виявилося що у нього 90% тіла вражено опіками. На жаль, лікарям не вдалося його врятувати.

Що ж підштовхнуло його на такий відчайдушний крок? Виявилося, що у нього був конфлікт з місцевою поліцією, прокуратурою та газовою службою. Раніше місцеві газовики нарахували чоловіку 24 тисячі гривень боргу за спожитий газ.

Устименко борг визнав, але попросив надати йому пільгу при сплаті боргу – як міліцейському пенсіонеру з інвалідністю. В облгазі спочатку погодились. А потім без попередження виключили родину Устименків зі списку пільговиків і приїхали відрізати газ.

Чоловік почав протестувати проти відключення, вимагав рішення суду, якого у газовиків не було. Натомість вони викликали поліцію. І разом з поліцейськими силою скрутили чоловіка. Як стверджує його дружина, завдали при цьому тілесних ушкоджень.

Зрештою, газ таки відключили. За півроку родина таки погасила заборгованість, але Устименки подали заяву до прокуратури, вимагаючи притягнути до відповідальності поліцейських за перевищення влади та побиття.

В прокуратурі їхню заяву проігнорували, натомість відкрили кримінальну справу проти самого Валерія Устименка щодо злісної непокори працівникам поліції. Спроби оскаржити рішення прокурорів для родини виявилися марними.

Коментар дружини загиблого: дивіться відео

Відтак, за якийсь час чоловік вирішив піти на самопідпал під стіни прокуратури. Можливо, на думку багатьох цей конфлікт не вартий того, щоб накладати на себе руки. З цим важко не погодитись. Та проблема в тому, що людей, які вирішують підпалити себе на знак протесту, в нас стає більше.

Самопідпал підприємця на Житомирщині

Буквально через тиждень в Житомирській області в місті Бердичів під час засідання сесії міської ради підпалив себе місцевий підприємець Володимир Синявський.

Подивіться на моторошне відео цього випадку. Важко навіть усвідомити, що це відбувається в реальному житті, а не в кіно.

Підприємець підпалив себе в Бердичеві: дивіться відео



Втім, на щастя, чоловіка вдалося загасити й врятувати йому життя. Він отримав 20% опіків тіла, але, принаймні, буде жити.

Отже, це був протест проти свавілля міської влади, особливо після того, як чоловік зрозумів, що спроби скаржитись до прокуратури виявилися марними. Погодьтеся, причина мало чим відрізняється від випадку в Ужгороді.

Виявляється, Володимир Синявський є власником кафе й орендує під нього частину міської станції. Коли термін оренди сплив, підприємець пішов домовлятися в мерію про продовження угоди. Там йому відмовили.

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На думку підприємця, не через те, що міський голова й депутати хочуть зробити там щось інше. А заради того, щоб передати приміщення конкуренту Синявського, який на його думку, має дружні стосунки з мером. І вже орендував велику земельну ділянку навколо будівлі.

Тоді Синявський звернувся до суду й виграв його. Втім, мерія виконувати рішення суду відмовилася. А тим часом невідомі вчинили напад на його кафе, розтрощивши там вітрини та меблі. Після цього підприємець наважився піти на такий крайній крок як самопідпал.



Фото з міськради Бердичева, де підприємець підпалив себе / Фото rio-berdychiv.info

Повторюсь, цей конфлікт багатьом з нас теж може здатися занадто дрібним для того, щоб піти на спробу самоспалення. Але у кожного своя межа терпіння. І якщо влада чутиме людей, а правоохоронці діятимуть за законом, думаю, ми точно забудемо про такі відчайдушні дії.

Трагедії мають стати попередженням

Бо факт залишається фактом: за останні роки в країні у багатьох громадян посилилося відчуття тотальної несправедливості. Через те, що заможні і впливові, які мали бути покараними, залишаються безкарними.

Коли простий громадянин почне домагатися правди в безкінечних кабінетах чиновниках та правоохоронців, він там цю правду ніколи не знайде. Бо рука руку миє, і всюди, в кожному містечку, в кожній області, панує кругова порука можновладців й презирство до простих громадян.

І можна сказати, що на фоні стількох проявів несправедливості, у нас ще мало випадків самопідпалів. Бо, наприклад, мати загиблої активістки Ірини Ноздровської обіцяла підпалити себе, якщо слідство не знайде винного в жорстокому вбивстві її доньки.

На щастя, жінка не зробила цього, хоча слідчі, очевидно, досі так і не знайшли вбивцю активістки. Бо обвинувачений в цьому злочині пенсіонер просто взяв провину на себе, виводячи з-під удару справжнього злочинця.

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Тому жахливі випадки в Ужгороді та Бердичеві мають стати попередженням і чиновникам, і правоохоронцям. Навіть не того, що подібні трагедії можуть повторитися. А того, що після самопідпалів, якщо система не змінюється, настає черга самосуду. І краще до цього їм не доводити б.