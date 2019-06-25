Загибель Дмитра Тимчука: аналіз головних версій слідства

Народного депутата Дмитра Тимчука знайшли вдома мертвим з кульовим пораненням голови. Це була, неочікувана смерть. Адже для багатьох Тимчук був відомий передусім, як популярний військовий блогер, відтак, ну які причини в блогера так раптово помирати?

Перша версія

ЇЇ озвучив радник міністра Авакова народний депутат Антон Геращенко. Як це часто буває, він попереду інших у своєму Facebook повідомив про трагедію. І додав, що Тимчук загинув через те, що випадково вистрілив у себе, коли чистив свій нагородний пістолет.

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Згодом, Антон Геращенко цей пост видалив, але поліція таки розглядає необережне поводження зі зброєю, як одну з версій загибелі Тимчука. Але, наскільки ця версія ймовірна?

По-перше, загиблий був досвідченим військовим, мав звання підполковника запасу, часто їздив у відрядження в місця служби українських миротворців у Іраку, Лівії та Косово.



Тимчук добре розбирався у зброї

Тобто, він знав як поводитись зі зброєю. Зокрема, знав, як зняти магазин, перевірити наявність патрона в патроннику, навівши пістолет на вікно чи на стіну і зробити безпечний контрольний постріл. При цьому, не наставляти дуло собі в обличчя.

Повторюсь, для людини, яка має досвід служби в збройних силах, правильна і безпечна чистка зброї – це просто на рівні рефлексів. Тому видається досить дивним, що досвідчений військовий порушив правила поводження зі зброєю.

Хочу, наголосити, що ми не відкидаємо жодної з версій, а намагаємося оцінити їхню ймовірність. Так от версія із необережним поводженням у правоохоронців зараз є основною. Втім, є й інші версії, які варто розглядати.

Друга версія

Розглядають ще й варіант самогубства. Зазвичай, перед тим як накласти на себе руки людина переживає депресію і якусь важку життєву драму, втім, чимало друзів та колег Тимчука твердять, що нічого подібного за ним не помічали.

В останні дні перед смертю він не виявляв жодних ознак психічного надлому. Був, як завжди зібраним, працьовитим та відкритим. Щоправда, його дружина після трагедії стверджувала, що Тимчук начебто таки був в стані депресії останнім часом. Але, при цьому, її свідчення кілька разів мінялися вже стосовно обставин загибелі депутата.



Одна з версій загибелі – самогубство

То ж чи справді у нардепа були суїцидальні думки? Чи всю інформацію повідомляє дружина? Це треба ретельно перевіряти. До речі, самогубці часто лишають передсмертну записку, її теж не знайшли на місці загибелі Тимчука. Все начебто сталося швидко і раптово. То ж чи було це справді самогубством?

Третя версія

Переходимо до останньої версії – вбивства. І тут варто пояснити, що Дмитро Тимчук був не просто популярним військовим блогером та народним депутатом.

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Його проект "Інформаційний спротив" був важливим та ефективним інструментом проти пропаганди Кремля. А також, в перші місяці війни, для всіх українців часто він був чи не єдиним джерелом інформації про реальний стан справ на фронті.

"Інформаційний спротив" зібрав чимало доказів про те, що саме російські військові захоплювали Крим і що саме вони воюють на Донбасі.

Більше того, Тимчук добре знав, як при цьому поводилися деякі наші військові начальники, чиновники та керівники спецслужб. І хто з них причетний, в тому числі, до контрабанди через лінію фронту.

Крім того, Дмитро Тимчук займався не просто військовою журналістикою та блогерством, є інформація, що він також був кадровим офіцером Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Підтвердження цієї інформації зрозуміло, немає у відкритому доступі, але достатньо переглянути його публікації, що побачити, скільки він сил віддавав розвитку української військової розвідки. І скільки він зробив для того, щоб після російського вторгнення виявити і допомогти вичистити ворожих агентів в середовищі цієї української спецслужби.



Нардеп боровся з пропагандою Кремля

Відтак, загибель Дмитра Тимчука може бути ще однією ланкою в ланцюгу прихованої війни, яку ведуть російські спецслужби на нашій території, вбиваючи професіоналів української розвідки. Як раніше вони це зробили вбивши полковників Хараберюша та Шаповала.

На додачу, команда Тимчука дуже допомогла міжнародній групі слідчих зібрати докази, щодо причетності росіян та їхніх найманців до збиття малайзійського Боїнгу на Донбасі.

І те, що смерть Тимчука сталася в той самий день, коли міжнародні слідчі оголосили імена російських винуватців цього теракту може бути і просто збігом. А може бути – умисним задумом російських спецслужб. Таким собі показовим актом помсти.

Словом, версій і причин загибелі Дмитра Тимчука може бути кілька. Бо в нього було чимало недоброзичливців, особливо з іншого боку українського-російського кордону. Саме тому, зрозуміло, в цьому випадку найменше віриться у самогубство чи необережне поводження зі зброєю. Хоча, і це не можна відкидати.

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Сподіваємось, що слідчі виконають свою роботу і з’ясують правду в цій історії. А не так, як часто буває, оголосять розкриття цього випадку справою честі і перетворять це на ще одне підвішене на роки провадження.