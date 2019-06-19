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      Загинув нардеп Дмитро Тимчук

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      Дмитро Тимчук загинув – версія смерті депутата Народного фронту
      Дмитро Тимчук загинув від вогнепального поранення / File.liga.net

      Народний депутат Дмитро Тимчук загинув у Києві. 46-річного нардепа від фракції "Народний фронт" знайшли мертвим 19 червня. Поки що слідство розглядає три версії причин загибелі Тимчука.

      Попередньою робочою версією слідства є те, що Тимчук застрелився при чищенні нагородної зброї – пістолета, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела.

      Цю інформацію підтвердив нардеп Антон Геращенко, уточнивши, що Тимчук завдав собі смертельного поранення в себе вдома вранці 19 червня.

      Антон Геращенко Дмитро Тимчук

      Геращенко також повідомив у коментарі 112 каналу, що дружина Тимчука Ганна зателефонувала в лікарню і повідомила, що її чоловік чистив зброю і випадково поранив себе.

      Поки приїхала швидка допомога, Дмитро уже помер. Наразі на місці працює слідча група,
      – додав Геращенко.

      Загибель Тимчука 24 каналу підтвердив і речник Нацполіції Ярослав Тракало. При цьому він не уточнив обставин смерті народного обранця.

      За даними Telegram-каналу The Newsroom, Тимчук загинув від вогнепального поранення в голову. 

      Які версії загибелі Тимчука?

      Правоохоронці розглядають 3 версії загибелі народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко.

      Що відомо про Дмитра Тимчука? Тимчук – родом з російського міста Чита. Відколи Росія розпочала агресію проти України, підполковник запасу Тимчук став координатором групи "Інформаційний спротив", відомим українським блогером і військовим експертом.

      Зокрема, Тимчук став відомим через детальне висвітлення перебігу анексії Криму, вторгнення Росії в Україну, сепаратистських виступів та російської диверсійної діяльності в Україні.

      У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України, пройшовши до парламенту у складі партії "Народний фронт".

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      Теги: Верховна Рада Розслідування Жертви Новини політики Втрати Дмитро Тимчук Новини України Народний фронт Поліція Антон Геращенко Кримінальні новини
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