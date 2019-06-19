Як на загибель Тимчука реагують у мережі: версія про випадковий постріл виглядає сумнівною
Загиблого нардепа Дмитра Тимчука згадують у мережі як великого патріота України та світлу людину. При цьому дехто у соцмережах висловлює сумнів у тому, що ненавмисний вистріл з вогнепальної зброї був випадковим.
Тимчука із вогнепальним пораненням знайшла 19 червня його дружина у них вдома. Поки доїхала "швидка", нардеп помер. Слідство припускає, що Тимчук міг застрелити себе з необережності, коли чистив свою нагородну зброю. Проте ще є версії про вбивство або самогубство.
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"Дмитро Тимчук був професійним військовим. Взагалі не вживав алкоголю. Версія про випадковий постріл виглядає сумнівною...", – написав у Facebook речник Держприкордонслужби Олег Слободян.
А журналіст Володимир Рунець висловив сумнів, що Тимчук міг чистити зброю зарядженою.
Не вірить, що причиною смерті Тимчука було необережне поводження зі зброєю і перший заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук
Тимчук – професійний військовий і зі зброєю провів більше, ніж половину життя. Є певні речі, які напрацьовуються на автоматизмі. Я просто не вірю з багатьох причин, що офіцер з багаторічним досвідом загинув внаслідок недбалого ставлення до власної зброї. 99%, що це неправда,
– сказав Тетерук у кулуарах парламенту.
Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, у складі фракції якого перебував Тимчук, висловив співчуття у зв’язку з загибеллю політика.
Співчуття висловив і спікер парліменту Андрій Парубій.
Журналіст Данило Мокрик висловив здивування тим, що Тимчук був вдома в момент своєї загибелі. Адже саме в цей час відбувалося засідання парламенту, а нардеп був зразковим відвідувачем усіх засідань. Так, за даними офіційної статистики, Тимчук був присутнім на 91% засідань Ради.