Загинув Дмитро Тимчук: біографія депутата

Народний депутат Дмитро Тимчук загинув у Києві. Його тіло знайшли 19 червня. Ким був загиблий та чим він відомий – у матеріалі 24 каналу.

Попередньою робочою версією слідства є те, що Дмитро Тимчук нібито застрелився при чищенні нагородної зброї – пістолета, повідомляють ЗМІ. Однак поліція офіційно цю інформацію не підтверджує, запевняючи, що всі подробиці повідомлять пізніше.

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Хто такий Дмитро Тимчук?

Український військовий та політичний журналіст. Блогер, який висвітлював деталі російської агресії проти України. Координатор групи "Інформаційний спротив". Народний депутат України 8-го скликання.

Біографія та особисте життя Тимчука: що про нього відомо?

Народився у російському місті Чита у родині військового у 1972 році. Дитинство провів у Німецькій Демократичній Республіці, де в складі групи радянських військ проходив службу його батько. Юність провів у Бердичеві на Житомирщині. Закінчив Бердичівський політехнічний коледж, а в 1995 році – факультет військової журналістики Львівського вищого військово-політичного училища.

Був професійним та досвідченим військовим. У 1995-1997 роках проходив службу у військах протиповітряної оборони. Потім три роки служив у "главку" Національної гвардії України. Із 2000 по 2012 роки служив у структурних підрозділах Міністерства оборони. В рамках службових відряджень був в українських миротворчих місіях в Іраку (тричі), Лівані та Косово. Підполковник запасу.

Був головним редактором інтернет-проекту "Флот2017" і керівником громадської організації "Центр військово-політичних досліджень".

Був одруженим.

Чим Тимчук займався до того, як став народним депутатом?

Був координатором групи "Інформаційний спротив", яка від початку березня 2014 року висвітлювала подробиці окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей.

Завдяки тому, що саме Тимчук та "Інформаційний спротив" були чи не єдиним джерелом актуальної інформації про події у Криму та на Донбасі на початку війни із Росією, Тимчук став одним з найпопулярніших інтернет-діячів в Україні. Кілька разів фігурував у скандалах, коли його звинувачували у подачі неправдивої інформації.

На позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році був обраний народним депутатом за партійним списком "Народного фронту".

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Чим Тимчук відзначився у парламенті?

Активною роботою над законами, що були пов’язані із питаннями національної безпеки та оборони України. Тимчук ініціював чимало змін до законодавства, які стосувались:

- виконання контрактів та договорів державного оборонного замовлення;

- питань інформаційної безпеки України та підтримки національного культурного продукту;

- питань оперативного управління антитерористичними операціями;

- проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців, які відслужили у ЗСУ;

- вшанування героїв АТО.