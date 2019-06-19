16:06
19 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДМИТРО ТИМЧУК MH17 НОВИНИ ХАРКОВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 18 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДМИТРО ТИМЧУК MH17 НОВИНИ ХАРКОВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Загинув Дмитро Тимчук: біографія депутата

      2102 Читать новость на русском
      Загинув Дмитро Тимчук – біографія та особисте життя депутата
      Дмитро Тимчук / media.slovoidilo.ua

      Народний депутат Дмитро Тимчук загинув у Києві. Його тіло знайшли 19 червня. Ким був загиблий та чим він відомий – у матеріалі 24 каналу.

      Попередньою робочою версією слідства є те, що Дмитро Тимчук нібито застрелився при чищенні нагородної зброї – пістолета, повідомляють ЗМІ. Однак поліція офіційно цю інформацію не підтверджує, запевняючи, що всі подробиці повідомлять пізніше.

      Читайте також: Загинув нардеп Дмитро Тимчук

      Хто такий Дмитро Тимчук?

      Український військовий та політичний журналіст. Блогер, який висвітлював деталі російської агресії проти України. Координатор групи "Інформаційний спротив". Народний депутат України 8-го скликання.

      Біографія та особисте життя Тимчука: що про нього відомо?

      Народився у російському місті Чита у родині військового у 1972 році. Дитинство провів у Німецькій Демократичній Республіці, де в складі групи радянських військ проходив службу його батько. Юність провів у Бердичеві на Житомирщині. Закінчив Бердичівський політехнічний коледж, а в 1995 році – факультет військової журналістики Львівського вищого військово-політичного училища.

      Був професійним та досвідченим військовим. У 1995-1997 роках проходив службу у військах протиповітряної оборони. Потім три роки служив у "главку" Національної гвардії України. Із 2000 по 2012 роки служив у структурних підрозділах Міністерства оборони. В рамках службових відряджень був в українських миротворчих місіях в Іраку (тричі), Лівані та Косово. Підполковник запасу.

      Був головним редактором інтернет-проекту "Флот2017" і керівником громадської організації "Центр військово-політичних досліджень".

      Був одруженим.

      Чим Тимчук займався до того, як став народним депутатом?

      Був координатором групи "Інформаційний спротив", яка від початку березня 2014 року висвітлювала подробиці окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей.

      Завдяки тому, що саме Тимчук та "Інформаційний спротив" були чи не єдиним джерелом актуальної інформації про події у Криму та на Донбасі на початку війни із Росією, Тимчук став одним з найпопулярніших інтернет-діячів в Україні. Кілька разів фігурував у скандалах, коли його звинувачували у подачі неправдивої інформації.

      На позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році був обраний народним депутатом за партійним списком "Народного фронту".

      Читайте також: В "ЛДНР" розшукують міфічні українські ДРГ, які приїхали вбити ватажків бойовиків, – ІС

      Чим Тимчук відзначився у парламенті?

      Активною роботою над законами, що були пов’язані із питаннями національної безпеки та оборони України. Тимчук ініціював чимало змін до законодавства, які стосувались:

      - виконання контрактів та договорів державного оборонного замовлення;

      - питань інформаційної безпеки України та підтримки національного культурного продукту;

      - питань оперативного управління антитерористичними операціями;

      - проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців, які відслужили у ЗСУ;

      - вшанування героїв АТО.

      blog_ava
      Які партії проходять до Верховної Ради: свіжий рейтинг
      сьогодні
      16412
      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Тимчук Втрати Публікації Статті Народний фронт Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гройсман vs Порошенко: чому екс-партнери розпочали сезон взаємних звинувачень
      сьогодні , 16:00 Гройсман vs Порошенко: чому екс-партнери розпочали сезон взаємних звинувачень
      Ірина Поліщук 60
      Як зміниться чисельність населення на планеті до 2050 року: інфографіка
      сьогодні , 15:18 Як зміниться чисельність населення на планеті до 2050 року: інфографіка
      1244
      Чому у Зеленського "розкручують" тему переїзду президентської адміністрації
      сьогодні , 15:00 Чому у Зеленського "розкручують" тему переїзду президентської адміністрації
      Наталя Ромашова 3011
      Як на загибель Тимчука реагують у мережі: версія про випадковий постріл виглядає сумнівною
      сьогодні , 14:54 Як на загибель Тимчука реагують у мережі: версія про випадковий постріл виглядає сумнівною
      2850
      Загинув Дмитро Тимчук: біографія депутата
      сьогодні , 14:46 Загинув Дмитро Тимчук: біографія депутата
      Євгенія Мазур 2102
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук