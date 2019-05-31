14:24
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича
      Вєсті.UA
      20:57, 30 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В "ЛДНР" розшукують міфічні українські ДРГ, які приїхали вбити ватажків бойовиків, – ІС

      200 Читать новость на русском
      Ватажок фейкової "ДНР" Денис Пушилін
      Ватажок фейкової "ДНР" Денис Пушилін / Комсомольська правда

      В "ЛДНР" кинули сили на пошук трьох міфічних диверсійних груп Збройних Сил України, натренованих інструкторами із США. ДРГ начебто закинули на окуповані території, щоб ті ліквідували "вище керівництво "республік".

      За словами координатора групи "Інформаційний спротив" та нардепа Дмитра Тимчука, відповідні чутки про вбивства ватажків окупантів, у першу чергу, пиширюють серед рядового складу обох так званих "міністерств державної безпеки".

      Читайте також: У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство" – фото

      Нагадаємо, вісім українських військових потрапили до рук проросійських окупантів поблизу Новотроїцького 22 травня. Вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилися від маршруту і в’їхали на окуповану територію. За попередньою інформацією, військові Об'єднаних сил направлялися в штаб бригади, однак збилися з курсу.

      Читайте також: Як українські військові могли потрапити в полон бойовиків: пояснення ветерана війни на Донбасі

      Згодом, бойовики так званої "ДНР" заявили, що взяті в полон військові Збройних сил України нібито займалися підготовкою теракту на тимчасово окупованій Донеччині за дорученням військової розвідки та СБУ.


      Окуповані території Донеччини та Луганщини

      blog_ava
      Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      сьогодні
      5805
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька Дмитро Тимчук
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Легітимізація документів ОРДЛО в Україні: визнавати чи ні?
      сьогодні , 12:00 Легітимізація документів ОРДЛО в Україні: визнавати чи ні?
      Дмитро Снєгирьов 427
      Пісня "Скрябіна" зазвучала італійською: ексклюзивне інтерв'ю зі співаком Олівером Альфонсо
      сьогодні , 11:31 Пісня "Скрябіна" зазвучала італійською: ексклюзивне інтерв'ю зі співаком Олівером Альфонсо
      Ірина Буртик 1269
      Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 10:00 Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 942
      "Дружба" з Росією: чому в Кремлі активізувалися щодо українського питання
      сьогодні , 08:40 "Дружба" з Росією: чому в Кремлі активізувалися щодо українського питання
      Олексій Чибісов 2341
      Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом
      сьогодні , 05:15 Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом
      1250
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук