В "ЛДНР" розшукують міфічні українські ДРГ, які приїхали вбити ватажків бойовиків, – ІС

В "ЛДНР" кинули сили на пошук трьох міфічних диверсійних груп Збройних Сил України, натренованих інструкторами із США. ДРГ начебто закинули на окуповані території, щоб ті ліквідували "вище керівництво "республік".

За словами координатора групи "Інформаційний спротив" та нардепа Дмитра Тимчука, відповідні чутки про вбивства ватажків окупантів, у першу чергу, пиширюють серед рядового складу обох так званих "міністерств державної безпеки".

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Нагадаємо, вісім українських військових потрапили до рук проросійських окупантів поблизу Новотроїцького 22 травня. Вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилися від маршруту і в’їхали на окуповану територію. За попередньою інформацією, військові Об'єднаних сил направлялися в штаб бригади, однак збилися з курсу.

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Згодом, бойовики так званої "ДНР" заявили, що взяті в полон військові Збройних сил України нібито займалися підготовкою теракту на тимчасово окупованій Донеччині за дорученням військової розвідки та СБУ.



Окуповані території Донеччини та Луганщини