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      Як українські військові могли потрапити в полон бойовиків: пояснення ветерана війни на Донбасі

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      Військові ЗСУ могли потрапити в полон через недостатнє знання місцевості
      Військові ЗСУ могли потрапити в полон через недостатнє знання місцевості / 24 канал

      Українські військові дійсно могли заблукати – від браку знань місцевості, втому (інцидент стався о шостій ранку) або збій у системі навігації. Версія дезертирства, за словами учасника боїв за Донецький аеропорт і Піски Андрія Шора, є малоймовірною.

      Вісім українських військових потрапили до рук проросійських окупантів поблизу Новотроїцького 22 травня. Вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилися від маршруту і в’їхали на окуповану територію. За попередньою інформацією, військові Об'єднаних сил направлялися в штаб бригади, однак збилися з курсу.

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      На думку Шора, помилитися у тій місцевості цілком реально. Щоб дістатись до Краматорська або Костянтинівки, треба об'їхати Донецьк по трасі Маріуполь – Донецьк, і далі рухатись через Ясинувату. Для об'їзду є дві дороги, і військові, очевидно, вирішили "зрізати" та обрали найкоротший шлях. Проте там є особливість, пише "Обозреватель". 

      "Другий варіант, коротший, йти ліворуч на Ольгинку, там на Вугледар і вгору, в бік Курахове. Але річ у тому, що цей другий поворот за КПВВ, після якого ще два блокпости, вони фактично перебувають на лінії розмежування. Там кілька кілометрів і вже сепарський блокпост", – зазначив ветеран війни.

      Він запевняє: якщо військові вже бували у тій місцевості, то непомітити або пропустити потрібний поворот складно. У випадку з нашими бійцями могло йтись про незнання місцевості, втома або збій у системі навігації.

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      "Якщо орієнтувати за опублікованим звітом, вони пройшли нормально КПВВ, потім пройшли за паролем перший блокпост, а перед другим треба було повернути, але вони проґавили. Чому проґавили, це питання. Може, проспали, була 6 година ранку. Те, що чергові почали стріляти слідом, тут можу сказати, що коли ти сидиш в кабіні, а стріляють зовні з автомата, за ревом движка можна просто не почути чи не зрозуміти. Тобто, прориву як такого не було. А чому вони не розвернулися, коли доїхали, про це важко говорити", – додав Шор.

      Думку про дезертирство АТОвець не поділяє. Пояснює, що старшого машини та водія – великий ризик. І якби їх викрили, для зрадника це "погано закінчилось би".

      "І в такій ситуації їх зустрічали би, а їх не зустрічали, сєпари самі не знали, що відбувається. В описі того, що вони могли випадково заїхати й не зрозуміти, що відбувається, я не бачу нічого неможливого", – підсумував він. 

      Раніше Шор також поділився документами радіоперехоплення проросійських бойовиків під час захоплення українських військових і рапорт бійців ЗСУ. Проте наголосив, що достовірність зазначених даних не підтверджена.

       

      blog_ava
      Чим небезпечне пізнє батьківство і коли найкраще народжувати дитину
      сьогодні
      1976
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
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