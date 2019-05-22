Вісім військових ЗСУ потрапили до рук проросійських бойовиків, – ООС
Вісім українських військових поблизу Новотроїцького потрапили до рук проросійських окупантів. Вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилися від маршруту і в’їхали на окуповану територію.
Там їх затримали проросійські бойовики. Про це інформують у штабі ООС.
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"Командування Об’єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців",– мовиться у повідомленні.
Єдине, що відомо вони виїхали в штаб бригади для проведення звірки на чолі зі старшиною,
– сказав журналістам після засідання уряду Степан Полторак.
Він наголосив, що більш детальна інформація буде згодом.
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