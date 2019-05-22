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      Вісім військових ЗСУ потрапили до рук проросійських бойовиків, – ООС

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      Військові потрапили в полон
      Військові потрапили в полон / 24 канал

      Вісім українських військових поблизу Новотроїцького потрапили до рук проросійських окупантів. Вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилися від маршруту і в’їхали на окуповану територію.

      Там їх затримали проросійські бойовики. Про це інформують у штабі ООС.

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      "Командування Об’єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців",– мовиться у повідомленні.

      Єдине, що відомо вони виїхали в штаб бригади для проведення звірки на чолі зі старшиною,
      – сказав журналістам після засідання уряду Степан Полторак.

      Він наголосив, що більш детальна інформація буде згодом.

      Військова прокуратура вже внесла відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проводяться слідчі дії.
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Війна на Донбасі Степан Полторак
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