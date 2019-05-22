Окупанти поранили трьох українських військових на Донбасі

Упродовж доби 21 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Унаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення, повідомили у прес-службі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу сіл Водяне та Гнутове, а також у районі населеного пункту Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили обстріл наших позиції поблизу населеного пункту Шуми.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.