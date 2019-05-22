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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Окупанти поранили трьох українських військових на Донбасі

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      Окупанти поранили трьох українських військових на Донбасі
      Окупанти поранили трьох українських військових на Донбасі / radiosvoboda.org

      Упродовж доби 21 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

      Унаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення, повідомили у прес-службі ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу сіл Водяне та Гнутове, а також у районі населеного пункту Павлопіль.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили обстріл наших позиції поблизу населеного пункту Шуми.

      Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

       

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
      Джерело: 24 канал
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