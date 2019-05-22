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      Оккупанты ранили троих украинских военных на Донбассе

      52 Читати новину українською
      Оккупанты ранили троих украинских военных на Донбассе
      Оккупанты ранили троих украинских военных на Донбассе / radiosvoboda.org

      В течение суток 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

      Вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения, сообщили в пресс-службе ООС.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи сел Водяное и Гнутово, а также в районе населенного пункта Павлополь.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Шумы.

      С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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