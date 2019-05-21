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      Зеленский уволил Муженко и назначил новым главой Генштаба Хомчака

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      Андрей Богдан глава Администрации Президента Зеленского - детали
      Виктор Муженко и Руслан Хомчак / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.

      Соответствующие указы №301/2019 и №302/2019 обнародованы на официальном сайте президента.

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      Руслан Хомчак работал в Генштабе под руководством Виктора Муженко, а в 2014-м он руководил операцией военных в Иловайске.

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      Указ о назначении Хомчака начальником Генштаба

      Что известно о трагедии в Иловайске?28 августа 2014 года украинские войска попали в окружение под Донецком в Иловайске. Военные за две с половиной недели боев так и не смогли взять город под свой контроль. На следующий день с пророссийскими боевиками якобы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода бойцов и техники. Однако обе колонны во время выхода из города были расстреляны пророссийскими боевиками и российскими регулярными частями.

      По официальным данным в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, а еще 158 считаются пропавшими без вести.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Виктор Муженко Иловайская трагедия Война на Донбассе Операция Объединенных сил Руслан Хомчак
      Источник: 24 канал
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