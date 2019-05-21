Зеленський звільнив Муженка і призначив новим головою Генштабу Хомчака
Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду Руслана Хомчака.
Відповідні укази №301/2019 та №302/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.
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Руслан Хомчак працював в Генштабі під керівництвом Віктора Муженка, а у 2014-му він керував операцією військових в Іловайську.
Указ про звільнення Муженка
Указ про призначення Хомчака начальником Генштабу
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Джерело: 24 канал
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