Зеленський звільнив Муженка і призначив новим головою Генштабу Хомчака

Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Відповідні укази №301/2019 та №302/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента. Читайте також: Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради Руслан Хомчак працював в Генштабі під керівництвом Віктора Муженка, а у 2014-му він керував операцією військових в Іловайську.

Указ про звільнення Муженка

Указ про призначення Хомчака начальником Генштабу Новина доповнюється...