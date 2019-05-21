Хто такий Руслан Хомчак: біографія нового начальника Генштабу

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Генштабу України Руслана Хомчака, звільнивши Віктора Муженка. До цього Хомчак працював в Генштабі під його керівництвом.

Біографія Руслана Хомчака

Хомчак – перший заступник командувача Сухопутних військ України з 2016 року, генерал-лейтенант, командир оперативного командування "Південь". Учасник бойових дій на Донбасі, зокрема – подій під Іловайськом.

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Початок служби

Закінчив Московське загально-військове училище, згодом служив у Німеччині та Білоруському Червонопрапорному окрузі.

після Національної академії оборони – начальник штабу у 24-й окремій механізованій бригаді;

згодом – командир 300-го окремого механізованого полку в Чернівцях;

у квітні 2005 року очолив 72-гу окрему механізовану бригаду;

з 2009 року – начальник штабу 8-го армійського корпусу.

Кар’єра Хомчака стрімко пішла вгору після приходу до влади Януковича. Так, у 2011 році він отримує військове звання генерал-майора, згодом – ще низка підвищень.

У травні 2012 його підвищують з посади начальника штабу 8-го армійського корпусу до командира 6-го армійського корпусу. У листопаді того ж року 6-й армійський корпус було переформовано у Оперативне командування "Південь". Саме Руслан Хомчак став тимчасово виконуючим обов'язки командира. Перед тим, у серпні 2013 року, Хомчак отримав військове звання генерал-лейтенанта.

Війна на Донбасі

У бік Хомчака звинувачення у некомпетентності та зраді від представників громадськості та добровольчих батальйонів лунали доволі часто. Він обіймав посаду командуючого сектора "Б" сил Антитерористичної операції.

"Айдар"

Хомчак видав наказ, який забороняв "Айдару" проводити будь-які бойові дії. Сам Хомчак пояснює, що керувався виключно законами України. За його словами, усі, хто пройшли відбір у батальйон, зброю отримали.

Що відомо про "Айдар"?"Айдар" був одним із перших добровольчих батальйонів, який ще в травні 2014-го взявся захищати східні рубежі Луганської області. Його стовирили у травні 2014 року як добровольчий 24-й батальйон територіальної оборони "Айдар", підпорядкований Міністерству оборони України.



Свою назву отримав на честь річки Айдар, на берегах якої відбувся перший бій формування. У вересні 2014 року його переформатовали у 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" Сухопутних військ Збройних Сил України.

Окрім того, наприкінці травня 2014 з'явилася інформація, що генерал-лейтенант Хомчак саботував видачу зброї батальйону територіальної оборони "Айдар" та ніяк не реагував на доповіді про необхідність надання медичної допомоги бійцю батальйону.

Іловайськ

У 2014-му Хомчак керував операцією виводу військових з Іловайська. Тоді велика частина бійців з добровольчих батальйонів потрапила у оточення, а причиною тому став відступ військових формувань від Новоазовська. Це дозволило ворогу 28 серпня оточити українські війська.

У вересні 2014 року він заявив, що біля Іловайська українським військовим протистояли саме регулярні війська Російської Федерації.

На допомогу їм надіслали бригаду Нацгвардії, однак не дійшовши до місця призначення, ті отримали наказ командування повертати назад.

Наступного дня після оточення із проросійськоими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення бійців та техніки. Однак обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські військові.

За офіційними даними в "Іловайському котлі" загинули 366 військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.