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      Адміністрацію Президента Зеленського очолив Андрій Богдан

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      Андрій Богдан очолив Адміністрацію Президента Зеленського
      Андрій Богдан очолив Адміністрацію Президента Зеленського / president.gov.ua

      Глава держави Володимир Зеленський призначив очільником Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана.

      Відповідний указ Зеленського був оприлюднений сьогодні, 21 травня.

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      Указ Зеленського про призначення Богдана главою Адміністрації Президента

      Напередодні Андрій Богдан розповів, що не Зеленський призначить на посаду голови Адміністрації людину з найближчого оточення, якій він довіряє.

      Після офіційного працевлаштування в Адміністрації він має подати заяву про зупинку адвокатської діяльності. За словами Богдана, відтепер його адвокатська ліцензія має закінчитися і він не матиме права бути представником жодної фізичної чи юридичної особи.

      Також, Зеленський призначив низку заступників глави Адміністрації Президента:

      1. Серія Трофімова;
      2. Юрія Костюка;
      3. Руслана Рябошапку;
      4. Олену Зеркаль;
      5. Кирила Тимошенка.

      Що відомо про Андрія Богдана?Богдан працював на високих посадах в уряді Азарова за часів екс-президента Віктора Януковича. Тому, згідно із законом про люстрацію, він підпадає під заборону займати державні посади і не має права ставати головою Адміністрації Президента. Наразі невідомо як у команді Зеленського обійшли цю заборону.

      Так, у березні 2010-го Богдан став заступником міністра Кабінету міністрів — урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. У 2013-му Азаров призначив Богдана уповноваженим Кабміну у сфері боротьби з корупцією. 

      Після Революції Гідності та відставки уряду Азарова у березні 2014 року Андрія Богдана звільнили.

      Навесні у 2014 році він став радником тодішнього губернатора Дніпропетровської області, оліграха Ігоря Коломойського.

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      Теги: Президент України Володимир Зеленський Новини України Новини політики Адміністрація Президента Андрій Богдан
      Джерело: 24 канал
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