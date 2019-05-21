Адміністрацію Президента Зеленського очолив Андрій Богдан

Глава держави Володимир Зеленський призначив очільником Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана.

Відповідний указ Зеленського був оприлюднений сьогодні, 21 травня.

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Указ Зеленського про призначення Богдана главою Адміністрації Президента

Напередодні Андрій Богдан розповів, що не Зеленський призначить на посаду голови Адміністрації людину з найближчого оточення, якій він довіряє.

Після офіційного працевлаштування в Адміністрації він має подати заяву про зупинку адвокатської діяльності. За словами Богдана, відтепер його адвокатська ліцензія має закінчитися і він не матиме права бути представником жодної фізичної чи юридичної особи.

Також, Зеленський призначив низку заступників глави Адміністрації Президента:

Серія Трофімова; Юрія Костюка; Руслана Рябошапку; Олену Зеркаль; Кирила Тимошенка.

Що відомо про Андрія Богдана?Богдан працював на високих посадах в уряді Азарова за часів екс-президента Віктора Януковича. Тому, згідно із законом про люстрацію, він підпадає під заборону займати державні посади і не має права ставати головою Адміністрації Президента. Наразі невідомо як у команді Зеленського обійшли цю заборону.



Так, у березні 2010-го Богдан став заступником міністра Кабінету міністрів — урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. У 2013-му Азаров призначив Богдана уповноваженим Кабміну у сфері боротьби з корупцією.



Після Революції Гідності та відставки уряду Азарова у березні 2014 року Андрія Богдана звільнили.



Навесні у 2014 році він став радником тодішнього губернатора Дніпропетровської області, оліграха Ігоря Коломойського.