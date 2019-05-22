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      Восемь военных ВСУ попали в руки пророссийских боевиков, – ООС

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      Военные попали в плен
      Военные попали в плен / 24 канал

      Восемь украинских военных вблизи Новотроицкого попали в руки пророссийских оккупантов. Они ехали на грузовом автомобиле, однако отклонись от маршрута и въехали на оккупированную территорию.

      Там их задержали пророссийские боевики. Об этом информируют в штабе ООС.

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      "Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих", – говорится в сообщении.

      Единственное, что известно они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной,
      – сказал журналистам после заседания правительства Степан Полторак.

      Он отметил, что более подробная информация будет позже.

      Военная прокуратура уже внесла сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Степан Полторак Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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