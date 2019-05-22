Восемь военных ВСУ попали в руки пророссийских боевиков, – ООС
Восемь украинских военных вблизи Новотроицкого попали в руки пророссийских оккупантов. Они ехали на грузовом автомобиле, однако отклонись от маршрута и въехали на оккупированную территорию.
Там их задержали пророссийские боевики. Об этом информируют в штабе ООС.
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"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих", – говорится в сообщении.
Единственное, что известно они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной,
– сказал журналистам после заседания правительства Степан Полторак.
Он отметил, что более подробная информация будет позже.
Военная прокуратура уже внесла сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия.