Українські військові розгромили позицію бойовиків на Донбасі: яскраве відео
Українські військовослужбовці 24 травня знищили позицію проросійських бойовиків у районі села Крута Балка на Донеччині.
"За достовірною інформацією (…) підрозділом Збройних сил України була застосована високоточна зброя і знищено в "пух і прах" російську мобільну станцію супутникового зв'язку", – повідомив у підписі до відео в Facebook Dmitriy Müller.
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В ході ефектної операції українських військових було ліквідовано 1 окупанта, ще 3 – поранено.
Джерело: 24 канал
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