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      Українські військові розгромили позицію бойовиків на Донбасі: яскраве відео

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      Українські військові знищили позицію бойовиків на Донеччині
      Українські військові знищили позицію бойовиків на Донеччині / Кадр з відео

      Українські військовослужбовці 24 травня знищили позицію проросійських бойовиків у районі села Крута Балка на Донеччині.

      "За достовірною інформацією (…) підрозділом Збройних сил України була застосована високоточна зброя і знищено в "пух і прах" російську мобільну станцію супутникового зв'язку", – повідомив у підписі до відео в Facebook Dmitriy Müller.

      Читайте також: Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам

      В ході ефектної операції українських військових було ліквідовано 1 окупанта, ще 3 – поранено.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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