Украинские военные разгромили позиции боевиков на Донбассе: яркое видео

Украинские военнослужащие 24 мая уничтожили позицию пророссийских боевиков в районе села Крутая Балка на Донетчине.

"По достоверной информации (...) подразделением Вооруженных сил Украины было применено высокоточное оружие и уничтожено в "пух и прах" российскую мобильную станцию спутниковой связи", – сообщил в подписи к видео в Facebook Dmitriy Müller.

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В ходе эффектной операции украинских военных был ликвидирован 1 оккупант, еще 3 – ранены.