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      Украинские военные разгромили позиции боевиков на Донбассе: яркое видео

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      Украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донетчине
      Украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донетчине / Кадр с видео

      Украинские военнослужащие 24 мая уничтожили позицию пророссийских боевиков в районе села Крутая Балка на Донетчине.

      "По достоверной информации (...) подразделением Вооруженных сил Украины было применено высокоточное оружие и уничтожено в "пух и прах" российскую мобильную станцию спутниковой связи", – сообщил в подписи к видео в Facebook Dmitriy Müller.

      Читайте также: Было у врага пулеметное гнездо, а теперь нет, – боец "Бандерчик" об отпоре врагам

      В ходе эффектной операции украинских военных был ликвидирован 1 оккупант, еще 3 – ранены.

       

      blog_ava
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      25 мая
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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