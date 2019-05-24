Окупанти звинуватили взятих в полон військових ЗСУ в плануванні терактів

Бойовики так званої "ДНР" заявили, що взяті в полон військовослужбовці Збройних сил України нібито займалися підготовкою теракту за дорученням військової розвідки та СБУ.

Про це повідомив Telegram-канал Inside Donetsk.

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За даними так званого "МГБ ДНР", головним завданням українських військовослужбовців була "організація та проведення терористичних актів" на тимчасово окупованій території Донецької області.

Вісім українських військових потрапили до рук проросійських окупантів поблизу Новотроїцького 22 травня. Вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилися від маршруту і в’їхали на окуповану територію.

За попередньою інформацією, військові Об'єднаних сил направлялися в штаб бригади, однак збилися з курсу.