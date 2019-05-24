Боевики так называемой "ДНР" заявили, что взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины якобы занимались подготовкой теракта по поручению военной разведки и СБУ.

Об этом сообщил Telegram канал Inside Donetsk.

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По данным так называемого "МГБ ДНР", главной задачей украинских военнослужащих была "организация и проведение террористических актов" на временно оккупированной территории Донецкой области.

Восемь украинских военных попали в руки пророссийских оккупантов вблизи Новотроицкого 22 мая. Они ехали на грузовом автомобиле, однако отклонись от маршрута и въехали на оккупированную территорию.

По предварительной информации, военные Объединенных сил направлялись в штаб бригады, однако сбились с курса.