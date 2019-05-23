Хорошие новости с фронта – погибших и раненых среди украинских бойцов нет.

С начала суток, 23 мая, российские оккупационные войска шесть раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины на Донбассе. Ни один наш воин не был ранен или убит.

Враг бил из минометов калибром 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил. Читайте также: Опрос военных относительно возможных переговоров с "ЛДНР": документ и объяснение В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупант стрелял вблизи Николаевки, Песков, Старогнатовка, Чермалык. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" пророссийские боевики обстреляли позиции вблизи Золотого-4. Вместе с тем, восемь украинских военных вблизи Новотроицкого попали в руки пророссийских оккупантов. Утром 22 мая они ехали на грузовом автомобиле, однако отклонились от маршрута и въехали на оккупированную территорию. Там их задержали пророссийские боевики. Со вчерашнего дня командование ООС пытается выяснить точное месторасположение бойцов и вернуть их. По состоянию на 21 часов 23 мая новой информации о пленных нет.