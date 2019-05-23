15:26
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Повернись живим

      Опитування військових щодо можливих перемовин з "ЛДНР": документ і пояснення

      182
      Чи варто вести перемовини з бойовиками "ДНР" та "ЛНР"?
      Чи варто вести перемовини з бойовиками "ДНР" та "ЛНР"? / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні зранку, 23 травня, ми опублікували на своєму сайті інформацію про те, що розпочалося опитування військових про їхнє ставлення до можливих перемовин з бойовиками "ДНР" та "ЛНР". Ця новина отримала широкий розголос і ледве не спричинила скандал.

      Отже, сьогодні, 23 травня, у різних військових частинах отримали документ, який містить наступну інформацію.

      Командирам військових частин організувати та повести вивчення серед особового складу ставлення військовослужбовців стосовно можливих перемовин з "ДНР"/"ЛНР" та в термін до 16:00 24.05.2019 р. через управління морально-психлогічного забезпечення (доповісти – Прим. ред.) аналіз вивчення данного питання та можливі наслідки зазначеного,
      – йдеться у документі, який є у розпоядженні Фонду "Повернись живим".

      Перемовини з бойовиками
      Текст документу / Фото Фонду "Повернись живим"

      За інфомацією Фонду, документ був підписаний та вступив у силу 18 травня 2019 року. Нагадаємо, 21 травня Президент України Володимир Зеленський назначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ. Колишнього НГШ, генерала армії Віктора Муженко, змінив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

      Між тим, за даними джерел Фонду серед військових, на нараді 18 травня 2019 року у вже екс-начальника Генштабу Муженка говорили про можливі перемовини з Росією, а не з бойовиками "республік". І зрозуміти треба було ставлення суспільства до цього, а не військових.

      Ранкова новина Фонду про опитування у військах про переговори з так званими "ЛДНР" набула значного розголосу.

      Близько 13:00 на офіційній сторінці Оперативного командування "Північ" у соцмережі Facebook з’явилася публікація, яка підтверджує, що дані, надані Фонду військовими, відповідають дійсності. В ОК підкреслили, що проводять з даного приводу службову перевірку, а також, що документ вже відмінили.

      Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України не ведуть перемовин із незаконними збройними формуваннями та не приймають участі у політичних акціях, – йдеться у повідомленні.

      Згодом засновник Фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега зробив своє відеозвернення

      Наша ранкова новина про опитування у військах про переговори з так званими ЛДНР набула значного розголосу. Як людина, яка прийняла рішення про її публікацію, хочу вам пояснити що відбувається на даний момент. Чому було прийнято таке рішення? І чи варто прямо зараз робити висновки?

      Опубліковано Повернись живим Четвер, 23 травня 2019 р.

      Читайте також: Ворожі курсанти-диверсанти почали атакувати українські позиції на Донбасі

      blog_ava
      Привітання з випускним 2019: щирі вітання від батьків і вчителів
      сьогодні
      14781
      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      сьогодні , 15:00 На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      Юрій Бутусов 984
      "Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори
      сьогодні , 13:00 "Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори
      Олексій Мінаков 831
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      сьогодні , 14:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      682
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 12:53 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      70688
      Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      сьогодні , 12:00 Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      Володимир Патола 1063
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук