Хороші новини з фронту – загиблих і поранених серед українських бійців немає

Від початку доби, 23 травня, російські окупаційні війська шість разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України на Донбасі. Жодного нашого воїна не було поранено або вбито.

Ворог гатив з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, повідомили у прес-службі штабу Операції Об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" окупант стріляв поблизу Миколаївки, Пісків, Старогнатівки, Чермалика.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" проросійські бойовики обстріляли позиції поблизу Золотого-4.

Разом з тим, вісім українських військових поблизу Новотроїцького потрапили до рук проросійських окупантів. Вранці 22 травня вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилилися від маршруту і в’їхали на окуповану територію. Там їх затримали проросійські бойовики. Відучора командування ООС намагається з'ясувати точне місцерозташування бійців та повернути їх. Станом на 21 годину 23 травня нової інформації про полонених немає.