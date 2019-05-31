В "ЛДНР" разыскивают мифические украинские ДРГ, которые приехали убить главарей боевиков, – ИС

В "ЛДНР" бросили силы на поиск трех мифических диверсионных групп Вооруженных Сил Украины, натренированных инструкторами из США. ДРГ вроде забросили на оккупированные территории, чтобы те ликвидировали "высшее руководство "республик".

По словам координатора группы "Информационное сопротивление" и нардепа Дмитрия Тимчука, соответствующие слухи об убийствах главарей оккупантов, в первую очередь, распространяют среди рядового состава обоих так называемых "министерств государственной безопасности".

Читайте также: В "ДНР/ЛНР" детей учат стрелять из автоматов в рамках проекта "Яркое детство" – фото

Напомним, восемь украинских военных попали в руки пророссийских оккупантов вблизи Новотроицкого 22 мая. Они ехали на грузовом автомобиле, однако отклонились от маршрута и въехали на оккупированную территорию. По предварительной информации, военные Объединенных сил направлялись в штаб бригады, однако сбились с курса.

Читайте также: Как украинские военные могли попасть в плен боевиков: объяснение ветерана войны на Донбассе

Впоследствии, боевики так называемой "ДНР" заявили, что взятые в плен военные Вооруженных сил Украины якобы занимались подготовкой теракта на временно оккупированной Донетчине по поручению военной разведки и СБУ.

Оккупированные территории Донетчины и Луганщины