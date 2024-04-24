Во время ночного обстрела Харькова россияне били исключительно по гражданской инфраструктуре, отметил Сергей Болвинов.

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Ни одного военного объекта вблизи обстрела не было

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в результате обстрела повреждены по меньшей мере восемь домов и офисных центров.

Также изуродовало 33 автомобиля, которые были припаркованы неподалеку также пострадали от удара.

Среди них машины Датского Совета по делам беженцев. Эта организация помогает в гуманитарном разминировании и поддерживает временно переселенных украинцев. Ни одного военного объекта рядом не было,

– подчеркнул Болвинов.

Напомним, что враг обстрелял Харьков ночью 24 апреля. Предварительно, россияне били из комплекса С-300.

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Что известно о пострадавших в результате обстрела

Известно, что во время ночного обстрела Харькова есть раненые.

В полиции отметили, что все пострадавшие проживали в домах вблизи места удара – они получили резаные раны, ссадины и острую реакцию на стресс.

Известно, что из них трое мужчин в возрасте 33, 45 и 53 лет – у них легкие телесные повреждения. Еще 3 женщины в возрасте 24, 45 и 54 лет имеют острую реакцию на стресс.

Прокуроры и следователи полиции сейчас документируют военные преступления, совершенные представителями вооруженных сил России.