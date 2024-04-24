Під час нічного обстрілу Харкова росіяни били виключно по цивільній інфраструктурі, зазначив Сергій Болвінов.

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Жодного військового об'єкта поблизу обстрілу не було

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше вісім будинків та офісних центрів.

Також понівечило 33 автомобілі, які були припарковані неподалік також постраждали від удару.

Серед них машини Данської Ради у справах біженців. Ця організація допомагає в гуманітарному розмінування та підтримує тимчасово переселених українців. Жодного військового об'єкту поруч не було,

– наголосив Болвінов.

Нагадаємо, що ворог обстріляв Харків вночі 24 квітня. Попередньо, росіяни били з комплексу С-300.

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Що відомо про постраждалих внаслідок обстрілу

Відомо, що під час нічного обстрілу Харкова є поранені.

У поліції зазначили, що всі постраждалі проживали в будинках поблизу місця удару – вони отримали різані рани, садна та гостру реакцію на стрес.

Відомо, що з них троє чоловіків віком 33, 45 та 53 років – у них легкі тілесні ушкодження. Ще 3 жінки у віці 24, 45 та 54 років мають гостру реакцію на стрес.

Прокурори та слідчі поліції наразі документують воєнні злочини, вчинені представниками збройних сил Росії.