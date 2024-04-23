Директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол розповів, що фахівці зможуть оцінити можливість відбудови телевежі після розбору пошкодженої апаратури.

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Сокол розповів, що наразі фахівці проводять аналіз та розбирають техніку, яка пошкоджена, щоб зробити остаточні висновки про збитки.

Вони зможуть оцінити можливість відбудови телевежі лише після розбору пошкодженої апаратури.

Водночас Сокол припустив, що відновити телевежу буде можливо лише після завершення бойових дій.

Якщо брати до уваги спосіб, яким вона (телевежа – ред.) була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій,

– сказав представник ОВА.

На запитання, чи було це випадкове влучання ракетою, чи прицільний удар по телевежі, Сокол висловив думку, що це була спроба залякати жителів міста.

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