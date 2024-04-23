Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Иван Сокол рассказал, что специалисты смогут оценить возможность восстановления телебашни после разбора поврежденной аппаратуры.
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Заявление Харьковской ОВА неутешительное
Сокол рассказал, что сейчас специалисты проводят анализ и разбирают технику, которая повреждена, чтобы сделать окончательные выводы об ущербе.
Они смогут оценить возможность восстановления телебашни только после разбора поврежденной аппаратуры.
В то же время Сокол предположил, что восстановить телебашню будет возможно только после завершения боевых действий.
Если принимать во внимание способ, которым она (телебашня – ред.) была построена, то ее восстановление возможно после завершения боевых действий,
– сказал представитель ОВА.
На вопрос, было ли это случайное попадание ракетой, или прицельный удар по телебашне, Сокол выразил мнение, что это была попытка запугать жителей города.
Что известно об ударе по телебашне в Харькове
- 22 апреля россияне в очередной раз нанесли удар по Харькову. Тогда в Харьковской областной военной администрации сообщили, что враг попал по объекту телевизионной инфраструктуры. Выяснилось, что россияне ударили прямо по телебашне – самому высокому объекту города.
- К счастью, обошлось без пострадавших – во время воздушной тревоги сотрудники были в укрытии.
- Сейчас часть Харьковской области без цифрового телевидения. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Момент удара попал на видео. Телевизионная башня разломилась пополам и претерпела очень серьезные разрушения.