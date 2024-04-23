Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Иван Сокол рассказал, что специалисты смогут оценить возможность восстановления телебашни после разбора поврежденной аппаратуры.

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Заявление Харьковской ОВА неутешительное

Сокол рассказал, что сейчас специалисты проводят анализ и разбирают технику, которая повреждена, чтобы сделать окончательные выводы об ущербе.

Они смогут оценить возможность восстановления телебашни только после разбора поврежденной аппаратуры.

В то же время Сокол предположил, что восстановить телебашню будет возможно только после завершения боевых действий.

Если принимать во внимание способ, которым она (телебашня – ред.) была построена, то ее восстановление возможно после завершения боевых действий,

– сказал представитель ОВА.

На вопрос, было ли это случайное попадание ракетой, или прицельный удар по телебашне, Сокол выразил мнение, что это была попытка запугать жителей города.

Что известно об ударе по телебашне в Харькове