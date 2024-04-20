Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о намерении России захватить Харьков в ходе “будущей большой российской наступательной операции”, став первым высокопоставленным кремлевским чиновником, который прямо назвал город возможной оперативной целью России после недавних предупреждений Украины о том, что российские войска могут попытаться захватить город.

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Лавров сделал циничное заявление относительно Харькова

Во время радиоинтервью 19 апреля Лавров заявил, что Харьков "играет важную роль" в идее Путина о создании "демилитаризованной санитарной зоны" в Украине".

По словам Лаврова, Путин очень четко заявил, что российские войска должны продвинуть линию фронта достаточно далеко вглубь Украины, чтобы ВСУ не доставали населенные пункты России воздушными средствами.

В Институте изучения войны отметили, что это требование очень нечеткое и "размытое" и может включать всю территорию Украины, ведь пока существует независимое украинское государство, оно будет желать себя защитить.

В ответ на вопрос о том, куда направятся российские войска после создания "санитарной зоны", Лавров заявил, что российские власти "вполне убеждены" в необходимости продолжения войны России против Украины.

Аналитики предположили, что заявления Лаврова означают то, что Кремль будет использовать риторику о "демилитаризованной санитарной зоне" и в дальнейшем и менять ее границы, чтобы оправдать наступательные операции вглубь Украины.

К слову, 19 апреля известная путинская пропагандистка Ольга Скабеева тоже назвала российские беспилотные и ракетные удары по Харьковской области частью усилий России по созданию "санитарной зоны". Это означает, что рупоры Кремля также закладывают информационную основу для оправдания будущего наступления на Харьков под вымышленным предлогом защиты российских граждан.

Наступление на Харьков создаст проблемы для россиян

В Институте изучения войны убеждены, что наступление на россиян на Харьков создаст для них серьезные проблемы.

ISW продолжает считать, что российская наступательная операция по захвату Харькова будет чрезвычайно амбициозной задачей, которая создаст серьезные проблемы как для российских сил, ответственных за эти усилия, так и для более широкой российской кампании в Украине,

– говорится в сообщении Института изучения войны.

Аналитики отметили, что военная помощь США является жизненно важной для способности Украины защититься от любой летней российской наступательной операции, в том числе против Харькова.