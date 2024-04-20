Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров повідомив про намір Росії захопити Харків у ході "майбутньої великої російської наступальної операції", ставши першим високопоставленим кремлівським чиновником, який прямо назвав місто можливою оперативною метою Росії після недавніх попереджень України про те, що російські війська можуть спробувати захопити місто.

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Лавров зробив цинічно заяву щодо Харкова

Під час радіоінтерв'ю 19 квітня Лавров заявив, що Харків "відіграє важливу роль" в ідеї Путіна про створення "демілітаризованої санітарної зони» в Україні".

За словами Лаврова, Путін дуже чітко заявив, що російські війська мають просунути лінію фронту досить далеко вглиб України, щоб ЗСУ не діставали населені пункти Росії повітряними засобами.

У Інституті вивчення війни зазначили, що ця вимога дуже нечітка і "розмита" і може включати всю територію України, адже доки існує незалежна українська держава, вона бажатиме себе захистити.

У відповідь на питання про те, куди попрямують російські війська після створення "санітарної зони", Лавров заявив, що російська влада "цілком переконана" у необхідності продовження війни Росії проти України.

Аналітики припустили, що заяви Лаврова означають те, що Кремль використовуватиме риторику щодо "демілітаризованої санітарної зони" й надалі й змінюватиме її межі, щоб виправдати наступальні операції вглиб України.

До слова, 19 квітня відома путінська пропагандистка Ольга Скабєєва теж назвала російські безпілотні та ракетні удари по Харківській області частиною зусиль Росії щодо створення "санітарної зони". Це означає, що рупори Кремля також закладають інформаційну основу для виправдання майбутнього наступу на Харків під вигаданим приводом захисту російських громадян.

Наступ на Харків створить проблеми для росіян

В Інституті вивчення війни переконані, що наступ на росіян на Харків створить для них серйозні проблеми.

ISW продовжує вважати, що російська наступальна операція із захоплення Харкова буде надзвичайно амбітним завданням, яке створить серйозні проблеми як для російських сил, відповідальних за ці зусилля, так і для ширшої російської кампанії в Україні,

– мовиться в повідомленні Інституту вивчення війни.

Аналітики наголосили, що військова допомога США є життєво важливою для здатності України захиститися від будь-якої літньої російської наступальної операції, зокрема, проти Харкова.