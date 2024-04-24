Внаслідок обстрілу Харкова є постраждалі. В Харківській ОВА розповіли деталі наслідків цинічного удару противника.

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Внаслідок атаки ворога є постраждалі

В Харківській ОВА розповіли деталі нічного обстрілу міста, що скоїли загарбники.

Там зазначили, що вночі в Шевченківському районі міста сталося влучання С-300 у землю.

Внаслідок цього пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, а а також газову магістраль. За даними ОВА, загалом пошкоджено 568 вікон та 33 авто.

На жаль, внаслідок нічного обстрілу декілька людей постраждали.

Постраждали троє чоловіків віком 33, 45, 53 років та троє жінок 24, 45, 54 років,

– повідомили в Харківській ОВА.

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