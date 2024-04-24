В результате обстрела Харькова есть пострадавшие. В Харьковской ОГА рассказали детали последствий циничного удара противника.
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В результате атаки врага есть пострадавшие
В Харьковской ОГА рассказали детали ночного обстрела города, что совершили захватчики.
Там отметили, что ночью в Шевченковском районе города произошло попадание С-300 в землю.
Вследствие этого повреждено остекление и внешняя отделка 3 многоквартирных домов, 2 офисных зданий, 3 нежилых домов, а также газовую магистраль. По данным ОВА, всего повреждено 568 окон и 33 авто.
К сожалению, в результате ночного обстрела несколько человек пострадали.
Пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и трое женщин 24, 45, 54 лет,
– сообщили в Харьковской ОГА.
Поврежденный газопровод в результате российской атаки: коротко
- Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказывал, что 2 ракеты С-300 взорвались возле многоэтажных домов в Шевченковском районе города.
- Также он заявил, что удар задел и газопровод.
- По его словам, тогда пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне. Он сообщал, что уже утром 24 апреля начнется восстановление.