У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство" – фото

На окупованому Донбасі проросійські бойовими реалізують проект для старшокласників "Яскраве дитинство". Дітей вчать стріляти з автомата і поводитися зі зброєю.

Старшокласники проходять проходять військову підготовку з 28 по 31 травня в усіх містах, підконтрольних бойовикам, повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на телеканали окупантів.

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Таку підготовку організувала "Донецька республіка", яку очолює ватажок бойовиків Денис Пушилін.



На окупованому Донбасі проросійські бойовики навчають дітей стріляти//Фото: "Новости Донбасса"

У межах "Яскравого дитинства" дітей возять на військові полігони, де і навчають усім потрібним навичкам під час війни.



Діти займаються війською підготовкою на одному з полігонів окупованого Донбаса//Фото: "Новости Донбасса"

Аналогічні навчання серед школярів проводять бойовики у так званій "ЛНР".



Школярі вчаться використовувати автомат//Фото: "Новости Донбасса"

До слова, окупанти створили молодіжну військово-патріотичну організацію "Молода гвардія – Юнармія". Метою організації є "всебічний розвиток особистості".