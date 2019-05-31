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      У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство" – фото

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      У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство"
      У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство" / novosti.dn.ua

      На окупованому Донбасі проросійські бойовими реалізують проект для старшокласників "Яскраве дитинство". Дітей вчать стріляти з автомата і поводитися зі зброєю.

      Старшокласники проходять проходять військову підготовку з 28 по 31 травня в усіх містах, підконтрольних бойовикам, повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на телеканали окупантів.

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      Таку підготовку організувала "Донецька республіка", яку очолює ватажок бойовиків Денис Пушилін.

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      На окупованому Донбасі проросійські бойовики навчають дітей стріляти//Фото: "Новости Донбасса"

      У межах "Яскравого дитинства" дітей возять на військові полігони, де і навчають усім потрібним навичкам під час війни.

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      Діти займаються війською підготовкою на одному з полігонів окупованого Донбаса//Фото: "Новости Донбасса"

      Аналогічні навчання серед школярів проводять бойовики у так званій "ЛНР".

      війна на донбасі діти лнр днр війна навчання росія рф зброя
      Школярі вчаться використовувати автомат//Фото: "Новости Донбасса"

      До слова, окупанти створили молодіжну військово-патріотичну організацію "Молода гвардія – Юнармія". Метою організації є "всебічний розвиток особистості".

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      Теги: Новини України Зброя Новини Росії Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Україна – Росія Діти і неповнолітні
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