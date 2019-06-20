Загибель Дмитра Тимчука: "Інформаційний спротив" зробив заяву

"Інформаційний спротив", координатором і співзасновником якого був нардеп Дмитро Тимчук, зробив першу заяву після його трагічної загибелі. У групі закликали не поширювати домисли про причини й обставини смерті політика.

ІС не збирається припиняти свою діяльність в Україні та відстоюватиме національні інтереси держави, пише прес-служба групи.

Факти і версії загибелі нардепа Дмитра Тимчука: все, що відомо про смерть політика

Ми понесли непоправну втрату, але ми не збираємося припиняти свою діяльність на користь Україні. Дмитро завжди був сповнений нових ідей і творчих планів. Ми продовжимо справу, яка була сенсом його життя. І обов’язково реалізуємо всі задуми, до яких мав відношення наш загиблий колега,

– наголосили в групі.

Колеги Тимчука закликали журналістів дочекатися результатів розслідування його загибелі та не розповсюджувати різні домисли у справі.

"Звертаючись до вітчизняних та закордонних ЗМІ, а також всіх тих, кого не залишила байдужими ця трагедія, просимо не поширювати домислів про її причини та обставини. Вважаємо необхідним дочекатися офіційних результатів слідства", – додали в ІС.

Також "Інформаційний спротив" та колектив Центру військово-політичних досліджень висловили співчуття рідним і близьким Тимчука. Вони підкреслили, що нардеп був професіоналом і назавжди залишиться в пам’яті як людина твердих патріотичних переконань та захисником України у час агресії Росії.

Що відомо про загибель Дмитра Тимчука? Народного депутата від фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука знайшли мертвим у власній квартирі у Києві вранці 19 червня. У нього виявили вогнепальне поранення голови. Попередня робоча версія слідства – Тимчук застрелився вдома при чищенні нагородної зброї – пістолета.



Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини загибелі керівника "Інформаційного спротиву". Наразі вони розглядають три версії смерті народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. За фактом загибелі Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".



Водночас, журналісти та колеги нардепа сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом не міг чистити зброю зарядженою.