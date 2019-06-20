Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції

Володимир Зеленський призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки. Ним став народний депутат від фракції "Батьківщина" Владислав Бухарєв. І хоч голова розвідки новий, стиль життя у нього той самий, що і у попередників.

За президента Порошенка, нагадаю, першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки був скандально відомий Сергій Семочко. Якого журналісти телепрограми "Наші гроші" викрили у кришуванні корупційних схем, придбанні розкішного майна, та володінні російськими паспортами його родиною. Попри ґрунтовність журналістського розслідування та чималий резонанс навколо нього, колишній президент Порошенко ну ніяк не хотів звільняти Семочка з посади.

Хто такий Владислав Бухарєв, голова Служби зовнішньої розвідки – читайте у матеріалі 24 каналу

В оточенні колишнього президента це пояснювали і видатними професійними якостями Семочка і змовою ворогів проти нього, які так хочуть очорнити патріотичного офіцера. При цьому, пояснення Семочка виглядали смішно і непереконливо. Але, ні, Порошенко тримав Семочка на посаді до останнього. І в палких обіймах разом з Семочком йшов на дно свого рейтингу.



Сергій Семочко

Таку ж помилку може повторити і президент Зеленський. Оскільки до Владислава Бухарєва питань, звісно, не стільки, як до Семочка, але теж чимало. Колишній кадровий співробітник СБУ Бухарєв, коли йшов в народні депутати в своїх передвиборчих листівках вказав, що серед інших відзнак і заслуг, має ще й медаль "За боевое содружество" від російської ФСБ.



Владислав Бухарєв



Владислав Бухарєв має медаль ФСБ Росії "За боевое содружество"

Можливо, пан Владислав подумав, що в часи війни з Росією медаллю від ворожою спецслужби можна пишатися? Але, зрештою, визнав, що помилився і почав пояснювати, що то не за те медаль. То відзнака за спільну операцію по боротьбі з міжнародним наркотрафіком. Гаразд, припустимо. Але нас, не в меншій мірі має цікавити ще й стиль життя нового керівника служби зовнішньої розвідки.

Так от, якщо проглянути біографію пана Бухарєва, то він все життя працював на державній службі. З 1992 до 2007 року в СБУ, потім – в податковій, потім – на пенсії, потім – знову в СБУ, потім до останнього часу – народним депутатом. Жодного дня в бізнесі, при цьому його статки тягнуть на рівень успішного банкіра.

Бо в декларації у Бухарєва великий будинок на 700 квадратів під Києвом, велика квартира в столиці на 106 квадратів, земельні ділянки, три джипи і один мікроавтобус, чотири швейцарські годинники, півмільйона доларів та 100 тисяч євро на рахунках, при чому – в зарубіжних банках. Крім того, він зробив дуже скромний подарунок своїй доньці – подарував квартиру в Києві площею в понад 200 квадратних метрів та вартістю в 15 мільйонів гривень.

Можливо, в нього дружина – успішна підприємиця, ну от як у військового прокурора Матіоса? Та ні, дружина Бухарєва – вчителька в одній з київських гімназій. Відтак, не те, щоб ми були з вами здивовані його статками. Декларація Бухарєва – швидше типова для українських високопосадовців, які дивним чином на скромну державну зарплатню примудряються не просто жити, а ще й скуповувати маєтки, дорогі машини, земельні ділянки та швейцарські годинники.

Мене здивувала не декларація, а те, що людина з такою декларацією призначається після перемоги Володимира Зеленського, який обіцяв перед виборами оновлення і злам старої системи. А Владислав Бухарєв, на жаль, є представником цієї старої системи.

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Крім того, що він очолював різні підрозділи СБУ, також з 2007 до 2010 року був заступником голови державної податкової адміністрації і за сумісництвом очолював податкову міліцію.

Чим відзнаилася податкова міліціяПодаткова міліція – це правохоронна структура, відома своєю причетністю до масштабної корупції. Зокрема, в усі часи суперприбутковим тіньовим бізнесом, яким займалася податкова міліція, було кришування так званих конвертів. Тобто, незаконних конвертаційних центрів.

Найбільшого розквіту ця схема набула в часи екс-президента Януковича та міністра доходів та зборів Клименка. Але і в часи прем'єрства Юлії Тимошенко – а саме тоді Бухарєв керував податковою міліцією – конвертаційні центри цілком успішно існували собі як явище.

У нас немає прямих доказів, що Владислав Бухарєв кришував конвертаційні центри. Але у нас і немає його пояснень, звідки в нього все це численне майно як у людини, яке все життя працювала на державній службі. І здається, президенту Зеленському, на відміну від нас, ці пояснення і не потрібні. Адже, вони давні і добрі знайомі з Бухарєвим. Останній кілька разів привозив акторів "Кварталу 95" до себе в свій округ на Сумщину, щоб розважати своїх виборців.

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Зрозуміло, що новий президент шукає надійні і перевірені кадри, людей, яких особисто знає на посади керівників силових відомств. Так робив і попередній президент та інші президенти до нього. І чим це все для них закінчилось? Бо там, де незрозумілі мільйонні статки на державній службі, там завжди залишається корупційний слід. А там де, є корупційний слід, там чиновник завжди вразливий перед новими спокусами. Особливо, коли ворог не шкодує грошей на те, щоб поставити під свій контроль наші спецслужби і їхніх керівників. Доведено і часами Януковича, і часами Порошенка. І дуже не хочеться, щоб втретє ми цю аксіому вивчили ще й в часи президента Зеленського.